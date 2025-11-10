Ο Τραμπ σκέφτεται να δώσει σε κάθε Αμερικανό $2.000 από τα έσοδα των δασμών

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να δώσει στους περισσότερους Αμερικανούς 2.000 δολάρια, από τα έσοδα από τους δασμούς που έχει επιβάλει σε δεκάδες χώρες, σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων.

«Ενα μέρισμα τουλάχιστον 2.000 δολαρίων ανά άτομο (μη συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με υψηλό εισόδημα!) θα καταβληθεί σε όλους» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social την Κυριακή.

Στην ανάρτησή του αποκάλεσε «ηλίθιους» όσους είναι κατά των δασμών.

Για να τεθεί σε εφαρμογή ένα τέτοιο σχέδιο, πιθανότατα θα απαιτηθεί η έγκριση του Κογκρέσου.

Νωρίτερα φέτος, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζος Χόλι από το Μιζούρι παρουσίασε ένα νομοσχέδιο που πρότεινε επίδομα 600 δολαρίων για σχεδόν όλους τους Αμερικανούς και τα ανήλικα παιδιά τους, με χρήματα που προέρχονται από τα έσοδα των δασμών.

«Οι Αμερικανοί αξίζουν μια φορολογική έκπτωση μετά από τέσσερα χρόνια πολιτικών του Μπάιντεν, που έχουν “καταστρέψει” τις αποταμιεύσεις και τα μέσα διαβίωσης των οικογενειών», δήλωσε τότε ο Χόλι.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η νομοθεσία θα «επιτρέψει στους σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς να επωφεληθούν από τον πλούτο που επιστρέφουν οι δασμοί του Τραμπ σε αυτή τη χώρα».

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε τον Αύγουστο ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η μείωση του εθνικού χρέους, το οποίο ανέρχεται σε 38,12 τρισ. δολάρια, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από τους δασμούς.

Είπε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν πρώτα για να ξεκινήσει η αποπληρωμή του ομοσπονδιακού χρέους και όχι για να δοθούν επιδόματα στους πολίτες.

Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Οικονομικών για τον Σεπτέμβριο, εισπράχθηκαν 195 δισεκατομμύρια δολάρια σε τελωνειακούς δασμούς κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους.

Ωστόσο, φαίνεται ότι το κόστος της χορήγησης επιταγών 2.000 δολαρίων, θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει το ποσό που εισπράχθηκε πραγματικά από τους δασμούς.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, αυτές οι πληρωμές θα κοστίσουν σχεδόν το διπλάσιο του ποσού που φέρεται να έχει εισπραχθεί μέχρι στιγμής.

«Εάν το εισοδηματικό όριο είναι τα 100.000 δολάρια, 150 εκατομμύρια άνθρωποι θα πληρούν τις προϋποθέσεις, με κόστος σχεδόν 300 δισ. δολάρια», έγραψε η Ερικα Γιορκ, αντιπρόεδρος ομοσπονδιακής φορολογικής πολιτικής στο Ιδρυμα Φορολογίας. «Εάν τα παιδιά πληρούν τις προϋποθέσεις, το ποσό αυξάνεται».

«Τα νούμερα χειροτερεύουν λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη δημοσιονομικό αντίκτυπο των δασμών», πρόσθεσε η Γιορκ. «Προσαρμόζοντας αυτό, οι δασμοί έχουν αποφέρει καθαρά έσοδα 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με την προτεινόμενη έκπτωση 300 δισ. δολαρίων του Τραμπ».

Ο Τζον Αρνολντ, πρόεδρος της Arnold Ventures, είπε στον Guardian ότι τα επιδόματα θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και τα 513 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από τον Οκτώβριο, οι καταναλωτές πλήρωναν έναν μέσο πραγματικό δασμολογικό συντελεστή σχεδόν 18%, τον υψηλότερο από το 1934, σύμφωνα με στοιχεία του Εργαστηρίου Προϋπολογισμού του Yale.

Από τότε που ο Τραμπ επέβαλε δασμούς στις εισαγωγές, οι εταιρείες έχουν μετακυλήσει μέρος αυτού του κόστους στους καταναλωτές.

Τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, ο αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί ξανά σε επιστροφή χρημάτων στους πολίτες με βάση τα έσοδα από τους δασμούς.

Τον Φεβρουάριο, είχε πει ότι εξετάζει την ιδέα μιας επιταγής «μερίσματος» 5.000 δολαρίων με βάση την εξοικονόμηση χρημάτων από τις περικοπές του Ελον Μασκ στον ομοσπονδιακό τομέα.

Αυτό δεν έγινε ποτέ πράξη όμως, καθώς το εθνικό έλλειμμα στην πραγματικότητα αυξήθηκε εκείνη την περίοδο και οι περικοπές ήταν πολύ μικρότερες από ό,τι είχε ανακοινωθεί, σύμφωνα με τον Guardian.

