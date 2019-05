Ο Τραμπ προκαλεί το Ιράν: «Αν θέλει πόλεμο, θα το τελειώσω»

Με μια ευθεία απειλή προς το Ιράν για πολεμική επιχείρηση εναντίον του, την πιο άμεση μέχρι σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την πίεση κατά της Τεχεράνης, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ επιλέγουν όλο και σκληρότερη ρητορική.

Απομεσήμερο Κυριακής για τον ίδιο, ενώ μόλις είχε παίξει γκολφ, το tweet του Τραμπ απειλούσε «ότι αν το Ιράν θέλει να πολεμήσει, αυτό και επίσημα θα είναι το τέλος του». Προσθέτοντας: «Ποτέ ξανά μην απειλήσετε τις ΗΠΑ!».

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

