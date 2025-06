Ο Τραμπ πήγε στο θέατρο και γιουχαρίστηκε αγρίως

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έβαλε το σμόκιν του, η Πρώτη Κυρία, εκθαμβωτική όπως πάντα, το καλό της μαύρο φόρεμα και πήγαν στο θέατρο, για να παρακολουθήσουν την παράσταση «Οι Αθλιοι», στο Κέντρο Κένεντι της Ουάσινγκτον. Υπό κανονικές συνθήκες, η παρουσία του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ θα έκλεβε την παράσταση. Τελικά, το κατάφεραν η Τάρα Χουτ, η Ρίκι Ρόζα, η Βατζενέσις και η Μαρία Κον Κάρνε.

Πρόκειται για μια ομάδα εντυπωσιακών drag queens, που χειροκροτήθηκαν πολύ θερμά από το κοινό καθώς έπαιρναν τις θέσεις τους στην πλατεία.

Το χτύπημα για τον Τραμπ ήταν διπλό. Ο ίδιος και η σύζυγός του δέχθηκαν μεν κάποιες επευφημίες όταν εμφανίστηκαν στο θεωρείο πριν από την παράσταση, αλλά αυτές σκεπάστηκαν τελικά από τις αποδοκιμασίες μεγάλου μέρους του κοινού.

Οχι μόνο του έκλεψαν την παράσταση οι «μισητές» για τον ίδιον drag, αλλά το έκαναν και μέσα στο Κέντρο Κένεντι, του οποίου τα ηνία ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά, προκειμένου να πολεμήσει τις «woke» παραστάσεις και να το «φέρει στον σωστό δρόμο». Μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι δεν είχε παρακολουθήσει καμία παράσταση ο ίδιος, αλλά βασιζόταν σε αναφορές. «Δεν ήθελα να πάω ποτέ», είπε. «Δεν υπήρχε κάτι που να θέλω να δω».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πέρυσι, γράφουν οι Times του Λονδίνου, ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί χρησιμοποίησαν διαφημίσεις για να επιτεθούν στις drag queens και τις τρανς γυναίκες. Σε μία από αυτές τις διαφημίσεις, η Κάμαλα Χάρις, η αντίπαλός του για την προεδρία, εμφανιζόταν δίπλα σε ένα άτομο με μουστάκι που φορούσε φόρεμα.

Τις πρώτες ημέρες της θητείας του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε μια σειρά από εκτελεστικά διατάγματα που στόχευαν πρωτοβουλίες για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη, μια κίνηση που οι επικριτές είπαν ότι αποτελεί δίωξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Την Τετάρτη το βράδυ, μόλις ο Τραμπ και η Μελάνια μπήκαν στο θέατρο, κάποιοι από τους θεατές σηκώθηκαν όρθιοι, κάποιοι άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν και άλλοι φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ».

At the Kennedy Center, half the theater just started clapping when a group of drag queens showed up to find their seats at opening night of Les Miserables, which Trump, Melania, Vance and their top allies have all come out to see. pic.twitter.com/1WJHsGL987

— Shawn McCreesh (@ShawnMcCreesh) June 11, 2025