Ο Τραμπ μεσολαβεί και στην αποκατάσταση των σχέσεων Συρίας – Ισραήλ

Στην αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα σε Συρία και Ισραήλ φαίνεται πως επικεντρώθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την συνάντησή του με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμεντ αλ-Σάρα στο Ριάντ.

Αν και αρχικά η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρίας θα ήταν σύντομη και άτυπη, αυτή διήρκεσε περί τα τριάντα λεπτά.

Και κατά την διάρκειά της, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συνδέθηκε για να συμμετάσχει online στην συζήτηση στην οποία συμμετείχε και ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων δείχνει χειραψία ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο και στον ηγέτη του συριακού κράτους, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο ως επικεφαλής του συνασπισμού των ισλαμιστικών δυνάμεων που ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες αιφνιδιαστικά την άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας, κάτι που υποστήριζαν τόσο η Τουρκία όσο και η Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφασή του «θα κάνει την Συρία ξανά μεγάλη», τροποποιώντας το σύνθημά του (Make America Great Again).

Πρόκειται για «αποφασιστικό σημείο καμπής», ανακοίνωσε η συριακή διπλωματία μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής απόφασης για τις κυρώσεις και αφού και η Ευρωπαϊκή Ενωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς έχουν χαλαρώσει τα δικά τους πακέτα κυρώσεων κατά της Δαμασκού.

Η άρση των κυρώσεων σημαίνει ότι «η Ουάσινγκτον έχει λάβει τις εγγυήσεις της Σαουδικής Αραβίας ώστε να προχωρήσει στην νομιμοποίηση της νέας συριακής ηγεσίας», εκτίμησαν στελέχη του Κέντρου Πολιτικών και Στρατηγικών Σπουδών του Αλ Αχραμ του Καΐρου. Θα επιτρέψει στην Δαμασκό «να λάβει την αναγκαία χρηματοδότηση για την ανάκαμψη της οικονομίας, να εδραιώσει την εξουσία του κεντρικού κράτους και να ξεκινήσει την υλοποίηση κατασκευαστικών σχεδίων με την υποστήριξη των χωρών του Κόλπου».

Ο Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Συρίας να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή να εξομαλύνει την σχέση του με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που έκανε τον απολογισμό της αμερικανοσυριακής συνάντησης κορυφής.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ο Τραμπ κάλεσε τον Αλ-Σάρα «να κάνει καλή δουλειά για το καλό του συριακού λαού» και διατύπωσε διάφορα αιτήματα, όπως την απέλαση των παλαιστίνιων «τρομοκρατών» που βρίσκονται στην Συρία, την ανάληψη από την Δαμασκό της ευθύνης των κέντρων κράτησης όπου βρίσκονται μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στην βορειοανατολική Συρία.

