Ο Τραμπ μαλώνει για τους κοριούς στο θέρετρό του

Μέχρι και… κοριοί μπήκαν στο παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι διαδίδουν «μια άθλια φήμη εις βάρος του».

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε το γήπεδο γκολφ και το resort του ονόματι Doral στο Μαϊάμι, λέγοντας ότι είναι ιδανικό για την επόμενη σύνοδο της G7.

«Είναι καταπληκτικό μέρος. Έχει σημαντική έκταση, πολλές εκατοντάδες στρέμματα», είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι βρίσκεται και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, ώστε να διευκολύνει τους ηγέτες στις μετακινήσεις τους.

Πάντως τα αμερικανικά ΜΜΕ δεν συμφώνησαν απόλυτα μαζί του, καθώς υπενθύμισαν ότι το 2016 ένας πελάτης του ξενοδοχείου είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι τον δάγκωσαν κοριοί.

Ο Έρικ Λίντερ, όπως έγραψε η εφημερίδα Washington Post, είχε μιλήσει τότε για «σοβαρή επιδρομή» αυτών των παρασιτικών εντόμων που ρουφούν το αίμα των θυμάτων τους, ενώ είχε δημοσιεύσει και σχετική φωτογραφία του δαγκωμένου του λαιμού.

Ο Οργανισμός Τραμπ τον είχε διαψεύσει και η υπόθεση έκλεισε με φιλικό διακανονισμό το 2017.

Ωστόσο ο Τραμπ επιμένει -και μάλιστα με τον προσφιλή του τρόπο, μέσω Τwitter- ότι «οι Δημοκρατικοί της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αφού άκουσαν ότι το Doral National, σε τέλεια τοποθεσία, ενδέχεται να φιλοξενήσει την επόμενη G7, διέδωσαν μια ψευδή και άθλια φήμη. Καθόλου ωραίο!».

No bedbugs at Doral. The Radical Left Democrats, upon hearing that the perfectly located (for the next G-7) Doral National MIAMI was under consideration for the next G-7, spread that false and nasty rumor. Not nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Αυγούστου 2019