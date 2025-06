Ο Τραμπ κρατά κλειστά τα χαρτιά του: «Πολύ αργά για συζητήσεις» με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πλήξουν το Ιράν ή τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, λέγοντας πως οι ιρανοί έχουν απευθυνθεί στις ΗΠΑ, αλλά ο ίδιος θεωρεί πως «είναι πολύ αργά για συζητήσεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε σήμερα τις αμφιβολίες σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν πλήγματα εναντίον του Ιράν, δηλώνοντας ενώπιον δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο:

«Ισως θα το κάνω, ίσως όχι», δήλωσε έξω από τον Λευκό Οίκο, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του. «Κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνω», συμπλήρωσε , τη στιγμή που εντείνονται οι εικασίες σχετικά με μια ενδεχόμενη άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, έπειτα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως η υπομονή του έχει «ήδη εξαντληθεί» με το Ιράν. «Γι’ αυτόν τον λόγο κάνουμε ό,τι κάνουμε», πρόσθεσε, χωρίς να προβεί σε παραιτέρω διευκρινίσεις. Διαβεβαίωσε επίσης ότι το Ιράν έχει επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις.

«Ναι», απάντησε στο ερώτημα εάν το Ιράν ήλθε σε επαφή με τις ΗΠΑ. «Τους είπα πως είναι πολύ αργά για να συζητήσουμε (…). Υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του τώρα και του πριν από μία εβδομάδα, έτσι δεν είναι;», συνέχισε.

«Πρότειναν ακόμα και να έλθουν στον Λευκό Οίκο», υποστήριξε χαρακτηρίζοντας αυτήν την πρόταση «θαρραλέα». «Θέλουν να διαπραγματευτούν. Τους είπα: “Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από όλους αυτούς τους νεκρούς και αυτές τις καταστροφές; Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από δύο εβδομάδες;”», ανέφερε.

Ερωτηθείς σχετικά με την απάντηση που δίνει στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Χαμενεΐ, ο οποίος απέρριψε το αίτημά του να παραδοθεί άνευ όρων, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους απάντησε: «Θα πω, καλή τύχη».

Στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον οποίο συνομιλούν «καθημερινά», ο Ντόναλντ Τραμπ είπε να «συνεχίσει».

Trump: Uhhhhh, you could say that. Maybe… the ultimate ultimatum. pic.twitter.com/aSeURjF2mt

Q: Did you give the Iranians an ultimatum?



Το Ιράν λίγο αργότερα διέψευσε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

«Κανένας ιρανός αξιωματούχος δεν έχει ζητήσει ποτέ να πάει γονατιστός στις πύλες του Λευκού Οίκου. Το μόνο πράγμα που είναι πιο αξιοκαταφρόνητο από τα ψέματά του είναι η δειλή απειλή του να “εξοντώσει” τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν», δήλωσε η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ με ανάρτηση στο X.

«Το Ιράν ΔΕΝ διαπραγματεύεται υπό πίεση, ΔΕΝ θα δεχτεί ειρήνη υπό πίεση και σίγουρα ΟΧΙ με έναν πάλαι ποτέ πολεμοχαρή που προσπαθεί να κρατηθεί στην επικαιρότητα», τόνισε η ιρανική αποστολή, επαναλαμβάνοντας δήλωση του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είπε ότι οι Ιρανοί «δεν αντιδρούν καλά στη γλώσσα των απειλών».

No Iranian official has ever asked to grovel at the gates of the White House. The only thing more despicable than his lies is his cowardly threat to “take out” Iran’s Supreme Leader.

Iran does NOT negotiate under duress, shall NOT accept peace under duress, and certainly NOT…

— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 18, 2025