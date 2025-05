Ο Τραμπ κλιμακώνει τον πόλεμο στα πανεπιστήμια: Αναστέλλει τις φοιτητικές βίζες

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις αμερικανικές πρεσβείες να σταματήσουν να προγραμματίζουν ραντεβού για φοιτητικές βίζες, καθώς ετοιμάζεται να επεκτείνει τον έλεγχο των αιτούντων μέσω των social media, σε μία κλιμάκωση του πολέμου που έχει κηρύξει στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και στους φοιτητές από το εξωτερικό.

Σε αντίγραφο υπομνήματος που εστάλη στις πρεσβείες, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η παύση θα διαρκέσει «μέχρι να εκδοθούν περαιτέρω οδηγίες».

Το μήνυμα ανέφερε ότι ο έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα ενταθεί για τις βίζες φοιτητών και ανταλλαγής φοιτητών, γεγονός που θα έχει «σημαντικές επιπτώσεις» για τις πρεσβείες και τα προξενεία.

Ο Τραμπ και οι φανατικοί υποστηρικτές του θεωρούν ότι τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ –και του κόσμου- είναι «πολύ αριστερά». Ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι ορισμένα ιδρύματα έχουν επιτρέψει αντισημιτικές εκδηλώσεις και ενέργειες στους χώρους τους και ότι αποφασίζουν ποιες αιτήσεις εισαγωγής θα γίνουν δεκτές βάσει «διακρίσεων» που γίνονται σε βάρος των λευκών.

Το υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε από τις αμερικανικές πρεσβείες να μην προσθέσουν νέα ραντεβού για φοιτητές που ζητούν βίζα, αλλά δήλωσε ότι όσοι έχουν ήδη προγραμματισμένα ραντεβού μπορούν να προχωρήσουν.

Το διπλωματικό τηλεγράφημα ανέφερε επίσης ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προετοιμάζεται για μια «επέκταση της απαιτούμενης εξέτασης και του ελέγχου των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης» που ισχύει για όλες τις αιτήσεις φοιτητικής βίζας. Δεν διευκρινίζει τι θα αναζητούσε ο έλεγχος.

Οι ξένοι φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στις ΗΠΑ συνήθως απαιτείται να προγραμματίσουν συνεντεύξεις σε αμερικανική πρεσβεία στη χώρα τους πριν από την έγκριση.

Πολλά ιδρύματα βασίζονται στους ξένους φοιτητές για ένα σημαντικό κομμάτι της χρηματοδότησής τους, καθώς συχνά καταβάλλουν υψηλότερα δίδακτρα. Οι ξένοι φοιτητές συμβάλουν επίσης στην έρευνα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και στη δημιουργία ενός πολυεθνικού και πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος από το οποίο ωφελείται ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα.

Οταν ρωτήθηκε σχετικά με τις βίζες για φοιτητές, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη: «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τη διαδικασία ελέγχου των ατόμων που έρχονται στη χώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παγώσει τη χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τα πανεπιστήμια και έχει προχωρήσει στην απέλαση φοιτητών, ενώ έχει ανακαλέσει χιλιάδες βίζες για άλλους. Πολλές από αυτές τις ενέργειες έχουν μπλοκαριστεί από τα δικαστήρια.

Ο Λευκός Οίκος έχει κατηγορήσει ορισμένα αμερικανικά πανεπιστήμια ότι επιτρέπουν τις αντισημιτικές ενέργειες στους χώρους τους, τα λεγόμενα campus.

Τα πανεπιστήμια έχουν κατηγορήσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι προσπαθεί να παραβιάσει τα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου.

Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της οργής του Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, ανακάλεσε τη δυνατότητα του Χάρβαρντ να εγγράφει ξένους φοιτητές ή να φιλοξενεί ξένους ερευνητές. Ενας ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την εντολή αυτή.

Εάν το μέτρο επιτραπεί, θα μπορούσε να επιφέρει καταστροφικό πλήγμα στο πανεπιστήμιο, όπου πάνω από το ένα τέταρτο των φοιτητών είναι από άλλες χώρες.

Εκατοντάδες αλλοδαποί φοιτητές στις ΗΠΑ είδαν να ακυρώνονται οι βίζες τους τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ άλλοι που συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν συλληφθεί και απειληθεί με απέλαση, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται νόμιμα στο αμερικανικό έδαφος.

Ο Τραμπ μοιάζει αποφασισμένος να επιβάλει τη συντηρητική και εθνικιστική του ιδεολογία στον κόσμο της εκπαίδευσης, της έρευνας και του πολιτισμού. Εξάλλου η κυβέρνησή του κατηγορεί το Χάρβαρντ ότι έχει δεσμούς με το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας και ότι επέτρεψε να εξαπλωθεί ο αντισημιτισμός στους χώρους του.

«Δεν γνωρίζω ποια ακριβώς είναι τα κίνητρα (της κυβέρνησης), αλλά γνωρίζω ότι κάποιοι άνθρωποι επιδίδονται σε πολιτισμική μάχη», αντέδρασε ο πρύτανης του Χάρβαρντ Αλαν Γκάρμπερ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες από το αμερικανικό κρατικό ραδιόφωνο NPR.

Ο ίδιος κάλεσε όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια «να αντισταθούν σθεναρά» στην επίθεση της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έχει ήδη αναστείλει κάποιες ομοσπονδιακές επιδοτήσεις που λαμβάνει το Χάρβαρντ συνολικού ύψους άνω των δύο δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα να ανασταλούν κάποια ερευνητικά προγράμματα.

«Ο πρόεδρος ενδιαφέρεται περισσότερο να δίνει τα χρήματα των φορολογούμενων σε τεχνικές σχολές και προγράμματα και κρατικές σχολές που προωθούν τις αμερικανικές αξίες, οι οποίες κυρίως εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά με βάση τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε στην οικονομία και την κοινωνία μας», τόνισε στο Fox News η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Hλεκτρολόγους, υδραυλικούς –χρειαζόμαστε περισσότερους από αυτούς στη χώρα μας και λιγότερους αποφοίτους “με ειδίκευση στους ΛΟΑΤΚΙ” από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης αυτής», πρόσθεσε. Η Λέβιτ έγινε στόχος σφοδρών επικρίσεων στις ΗΠΑ για αυτές τις δηλώσεις.

