Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα στους πρόσφυγες – Οι ΗΠΑ θα δεχθούν μόνο 7.500 το 2026

Σε μια απόφαση που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τον ρατσισμό και τη μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθόρισε το ανώτατο όριο υποδοχής προσφύγων για το 2026 στις 7.500 άτομα, το χαμηλότερο στην ιστορία της χώρας.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη σε έγγραφο του Λευκού Οίκου, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αναδιαμορφώσει ριζικά την προσφυγική πολιτική των ΗΠΑ και διεθνώς.

Σύμφωνα με το ετήσιο προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό της προσφυγικής πολιτικής, με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, οι εισδοχές θα επικεντρωθούν κυρίως στους λευκούς Αφρικάνερ της Νότιας Αφρικής, μια εθνοτική μειονότητα ολλανδικής καταγωγής.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι υφίστανται διώξεις λόγω της φυλής τους στη χώρα, όπου πλειοψηφούν οι μαύροι πολίτες , ισχυρισμό που η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής έχει κατηγορηματικά απορρίψει.

Αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο, ο αμερικανός πρόεδρος είχε παγώσει πλήρως το πρόγραμμα προσφύγων των ΗΠΑ, λέγοντας ότι θα επανεκκινηθεί μόνο εφόσον αποδειχθεί πως εξυπηρετεί «τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Λίγες εβδομάδες αργότερα, δρομολόγησε σχέδιο για την υποδοχή Αφρικάνερ, προκαλώντας αντιδράσεις από οργανώσεις υπέρ των προσφύγων. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μόλις 138 Νοτιοαφρικανοί είχαν εισέλθει στις ΗΠΑ.

Στο νέο κείμενο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Τραμπ δηλώνει ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει επίσης την υποδοχή «άλλων θυμάτων παράνομων ή άδικων διακρίσεων στις χώρες τους».

Εσωτερικό έγγραφο της αμερικανικής κυβέρνησης, που συντάχθηκε τον Απρίλιο, φέρεται να προτείνει την προτεραιότητα υποδοχής Ευρωπαίων προσφύγων, οι οποίοι διώκονται για τις πολιτικές τους απόψεις, όπως η αντίθεση στη μαζική μετανάστευση ή η υποστήριξη λαϊκιστικών κομμάτων. Ωστόσο, τέτοιες ομάδες δεν κατονομάζονται στο δημόσιο σχέδιο του Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ κάλεσαν και άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια εκστρατεία περιορισμού των δικαιωμάτων ασύλου, μια ριζική μετατόπιση που, όπως σημειώνουν διπλωμάτες, αμφισβητεί τις αρχές του μεταπολεμικού διεθνούς πλαισίου για τους πρόσφυγες.

Το Reuters και άλλα μέσα είχαν ήδη αποκαλύψει νωρίτερα τον Οκτώβριο τα σχέδια της κυβέρνησης για τον νέο, εξαιρετικά χαμηλό, προσφυγικό «πήχη» των 7.500 ατόμων.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε επίσης ότι η αρμοδιότητα για τα προγράμματα στήριξης προσφύγων θα μεταφερθεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, ένα ακόμη βήμα που δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες.

