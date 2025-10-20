«Ο Τραμπ φώναζε και έβριζε, πέταξε από το τραπέζι τους ουκρανικούς χάρτες» – Τι συνέβη στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

O Βολοντίμιρ Ζελέμνσκι πήγε στην Ουάσινγκτον την περασμένη Παρασκευή (17.10), περιμένοντας να πάρει πυραύλους Tomahawk, αλλά τελικά πήρε απειλές. Λίγη ώρα πριν συναντήσει τον Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και αυτή φαίνεται ότι άλλαξε και πάλι τα πράγματα. Αμέσως μετά, ο Τραμπ απαίτησε από τον Ζελένσκι να «υποταχθεί στους όρους που θέτει ο Πούτιν ή να αντιμετωπίσει την καταστροφή», κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο, την οποία η βρετανική Telegraph χαρακτήρισε «θυελλώδη».

Το τι συνέβη σε αυτή τη συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο το αποκάλυψαν οι Financial Times την Κυριακή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε τον ουκρανό ομόλογό του ότι ο Πούτιν θα «καταστρέψει» την Ουκρανία αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης. Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλούνται οι FT, ο Τραμπ φώναζε και έβριζε, πέταξε από το τραπέζι τους ουκρανικούς χάρτες του μετώπου και πίεσε τον Ζελένσκι να παραχωρήσει τη Ντονέτσκ στη Ρωσία. Ο Πούτιν έχει θέσει ως προϋπόθεση για την ειρήνη την αποχώρηση του ουκρανικού στρατού από τη στρατηγικής σημασίας περιοχή.

Ωστόσο, η παράδοση της Ντονέτσκ αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Κίεβο, που αρνείται να εγκαταλείψει την επαρχία, την οποία η Ρωσία προσπαθεί ανεπιτυχώς να καταλάβει από το 2014. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το ένα τέταρτο της επαρχίας, που αποτελεί μέρος της λεγόμενης «ζώνης-φρούριο», μιας αλυσίδας οχυρωμένων πόλεων που εμποδίζουν τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρήσουν προς τη Δύση.

Κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ φέρεται να υιοθέτησε ξανά τα επιχειρήματα του Πούτιν, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα είχε χαρακτηρίσει τη Μόσχα «χάρτινη τίγρη». Είπε στον Ζελένσκι ότι «χάνει τον πόλεμο» και πρόσθεσε: «Αν ο Πούτιν το θελήσει, θα σε καταστρέψει».

Ο Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να επαναλάβει το διπλωματικό του «επίτευγμα» στην κρίση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, φαίνεται να μεταβάλλει συνεχώς τη στάση του μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών θέσεων, γράφει η Telegraph, συχνά χαλαρώνοντας τη στάση του απέναντι στις κυρώσεις μετά από τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, αρνήθηκε να υποκύψει, επιμένοντας ότι δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε συμφωνία θα άφηνε τη χώρα του εκτεθειμένη. Παρ’ όλα αυτά, έφυγε από την Ουάσινγκτον απογοητευμένος, καθώς δεν εξασφάλισε την έγκριση του Τραμπ για την προμήθεια των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, ένα αίτημα που θεωρούσε κρίσιμο για την εξέλιξη του πολέμου.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχολίασε ότι η επίσκεψη «δεν πήγε όπως ήλπιζε ο Ζελένσκι». Ο ίδιος ο ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο NBC, είπε: «Δεν γνωρίζω τι ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Πούτιν», προσθέτοντας όμως ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να πιέσουν τη Μόσχα να μπει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις.

Οταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στη Ρωσία, ο Ζελένσκι απάντησε: «Ναι, διότι ο Πούτιν είναι κάτι παρόμοιο με τη Χαμάς, αλλά πιο ισχυρός. Αυτός είναι ένας μεγαλύτερος πόλεμος, και η Ρωσία έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο».

Ο ουκρανός πρόεδρος απέρριψε την ιδέα ότι η Ρωσία κερδίζει, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πόλεμο που δεν αφορά εδάφη, αλλά την ίδια την ουκρανική κυριαρχία. «Η Ρωσία έχει ήδη χάσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια στρατιώτες -νεκρούς ή τραυματίες- και έχει καταλάβει μόλις το 1% της γης μας», είπε.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να προωθήσει συμφωνία ειρήνης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Πούτιν πρότεινε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να παραχωρήσει μικρά τμήματα των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα, που ελέγχει, με αντάλλαγμα την πλήρη αναγνώριση του ελέγχου της στο Ντονμπάς.

Δυτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την πρόταση «παγίδα», με έναν ευρωπαίο διπλωμάτη να δηλώνει: «Είναι σαν να πουλάνε στο Κίεβο το ίδιο του το πόδι, χωρίς κανένα αντάλλαγμα».

Ο Ζελένσκι είπε ότι είναι πρόθυμος να παραστεί στη σύνοδο της Βουδαπέστης, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες αν ο Πούτιν έχει πραγματική διάθεση για ειρήνη.

