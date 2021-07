Τραμπ: Το σκάνδαλο Επσταϊν και η κατάθεση τής Γκισλέιν Μάξγουελ

Η υπόθεση του Τζέφρι Επσταϊν, του παιδόφιλου μεγιστάνα με τις ισχυρές διασυνδέσεις, που αυτοκτόνησε στη φυλακή, το 2019, εξακολουθεί να κάνει πολλούς να χάνουν τον ύπνο τους.

Ενας από αυτούς, είναι και ο παλιός του φίλος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Μάικλ Γουλφ, συγγραφέα τριών καθόλου κολακευτικών βιβλίων για τον πρώην πρόεδρο.

Στο τελευταίο του, που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο, «Landslide: The Final Days of the Trump Presidency» (Πανωλεθρία: Οι τελευταίες ημέρες της προεδρίας Τραμπ), ο Γουλφ αναφέρεται στη φυλάκιση της Γκισλέιν Μάξγουελ, της στενής φίλης του Επσταϊν, που έβρισκε τις ανήλικες με τις οποίες κοιμόταν ο μεγιστάνας.

Ο Τραμπ φέρεται να ρωτούσε συχνά τους συνεργάτες του αν κινδύνευε να τον μπλέξει στο σκάνδαλο η Μάξγουελ στην κατάθεσή της στην αστυνομία και στο δικαστήριο. Η συνεργάτης του Επσταϊν έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για sex trafficking.

«Γνωρίζω τον Τζεφ εδώ και 15 χρόνια»

Ο Τραμπ ήταν στον κύκλο του Επσταϊν για δεκαετίες και βρισκόταν συχνά στα περιβόητα πάρτι που διοργάνωνε. Σε παλιότερη συνέντευξή του, το 2002, είχε δηλώσει στο περιοδικό New York ότι «γνωρίζω τον Τζεφ εδώ και 15 χρόνια. Καταπληκτικός τύπος. Περνάω πολύ καλά μαζί του. Εχει ειπωθεί μάλιστα ότι του αρέσουν οι ωραίες γυναίκες όσο και σε εμένα, και πολλές είναι μικρότερες. Χωρίς αμφιβολία, ο Τζέφρι απολαμβάνει την κοινωνική του ζωή».

Αργότερα, βέβαια, όταν άρχισαν να πέφτουν οι σκιές πάνω στον φίλο του, με τις έρευνες για παιδεραστία, φρόντισε να κόψει τους δεσμούς, λέγοντας ότι δεν ανήκει στους θαυμαστές του.

Αλλοι διάσημοι «φίλοι» του Επσταϊν, είναι ο Μπιλ Γκέιτς, που πρόσφατα ειπώθηκε ότι αιτία του διαζυγίου του ίσως είναι η στενή σχέση των δύο αντρών και ο Μπιλ Κλίντον, που ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επσταϊν, γνωστό ως «Λολίτα Εξπρές», αλλά αρνήθηκε ότι επισκέφτηκε το ιδιωτικό του νησί, όπου γίνονταν πολλά από τα πάρτι με τις ανήλικες, τις οποίες ο μεγιστάνας κρατούσε αιχμάλωτες. Και βέβαια, στον κύκλο του ήταν και ο πρίγκιπας Αντριου, που αρνείται τις κατηγορίες της Βιρτζίνια Τζιούφρι, ότι είχε σεξ μαζί της στο σπίτι του Επσταϊν στο Μανχάταν, ενώ αυτή ήταν ανήλικη.

Ενα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο στο βιβλίο του Γουλφ, σύμφωνα με την Telegraph, είναι ότι ο Τραμπ σκέφτηκε ακόμα και να κατέβει υποψήφιος βουλευτής για το Κογκρέσο, ώστε να μπορεί να κινήσει τη διαδικασία αποπομπής κατά του Τζο Μπάιντεν…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News