Ο Τραμπ «φοβερίζει» τον Πούτιν με νέες πετρελαϊκές κυρώσεις: «Αδιέξοδος ο διάλογος»

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ [Πούτιν], έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν οδηγούμαστε πουθενά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, όπως είπε, ακύρωσε την συνάντηση με τον ρώσο πρόεδρο.

Ταυτόχρονα, διέταξε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους Rosneft και Lukoil, κατηγορώντας τη Μόσχα για «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών επιβάλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο αμερικανός υπουργός Σκοτ Μπέσεντ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «οι ΗΠΑ παροτρύνουν τους συμμάχους τους να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις κυρώσεις «τεράστιες», αλλά δήλωσε ότι «ελπίζει» ότι θα έχουν βραχεία διάρκεια και ότι θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να επιδιώκει συνομιλίες με τη Ρωσία, παρά την ακύρωση της σχεδιαζόμενης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Επιθυμούμε πάντα να συναντηθούμε με τους Ρώσους», είπε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους. «Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη».

Η πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον χαιρέτισε την αμερικανική απόφαση για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τονίζοντας πως μόνο οι επιδείξεις ισχύος έχουν αποτέλεσμα έναντι της Μόσχας.

«Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια θέση της Ουκρανίας κατά την οποία η ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά διά της ισχύος και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο και με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων διεθνών εργαλείων», ανέφερε η Ολγκα Στεφανίσινα μέσω X.

Αλμα στις τιμές

Μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αλματώδη αύξηση, περί το 3%, με την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές, προκαλώντας ανησυχίες για την προσφορά.

Περί τις 03:45 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού βορειοαμερικανικού πετρελαίου της ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 2,87% στα 60,18 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 2,81%, στα 64,35 δολάρια.

Η Ρωσία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή αργού, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία. Της αναλογούσε περί το 11% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου πέρυσι.

Οι κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών ομίλων ανακοινώθηκαν καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Ινδία και στην Ιαπωνία – μεγάλους εισαγωγείς υδρογονανθράκων – προκειμένου να σταματήσουν να αγοράζουν ενέργεια από τη Ρωσία, με το επιχείρημα πως χρηματοδοτούν έτσι τον πόλεμο που διεξάγει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

