Ο Τραμπ έτοιμος να αναγνωρίσει κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά

Ετοιμες να αναγνωρίσουν την Κριμαία αλλά και ορισμένες ακόμη περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει η Μόσχα, ως ρωσικό έδαφος είναι οι ΗΠΑ όπως, τουλάχιστον, υποστηρίζει σε αποκλειστικό της δημοσίευμα η Telegraph.

Στόχος παραμένει να υπάρξει λήξη του πολέμου, ενώ η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα στείλει εντός των επόμενων ημερών στη Μόσχα τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ προκειμένου να παρουσιάσουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν τη νέα πρόταση των ΗΠΑ.

Το σχέδιο αναγνώρισης εδαφών, το οποίο παραβιάζει τη συνήθη αμερικανική διπλωματική πρακτική, αναμένεται να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι Ευρωπαίοι. Μάλιστα ένας αξιωματούχος, μιλώντας στην Telegraph, υποστήριξε ότι «είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για τη θέση των Ευρωπαίων. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η νομική αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ ως ρωσικών εδαφών θα αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Παράλληλα το Κρεμλίνο ανέφερε ότι έλαβε το αναθεωρημένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποία καταρτίστηκε μετά από έκτακτες συνομιλίες μεταξύ ουκρανών και αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη.

Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, που διαμορφώθηκε από τον Γουίτκοφ μετά από συζητήσεις με ρώσους αξιωματούχους, προσέφερε την «de facto» αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς.

Η στρατηγική πρότεινε επίσης «de facto» αναγνώριση των εδαφών που ελέγχει η Ρωσία πίσω από τη γραμμή επαφής στις περιοχές Χερσώνας και Ζαπορίζια, μετά από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Αντρίι Γερμάκ, διευθυντής του γραφείου του ουκρανού προέδρου, και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, επρόκειτο να ταξιδέψουν στη Φλόριντα για να συναντήσουν Αμερικανούς αξιωματούχους στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σε νέα συνέντευξή του στο The Atlantic, ο Γερμάκ —ο οποίος διαπραγματεύτηκε το νέο ειρηνευτικό σχέδιο— δήλωσε: «Κανένα λογικό άτομο σήμερα δεν θα υπέγραφε έγγραφο παραχώρησης εδαφών. Οσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι θα παραδώσουμε έδαφος. Δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών. Το σύνταγμα το απαγορεύει. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει, εκτός αν θέλει να πάει κόντρα στο ουκρανικό σύνταγμα και τον ουκρανικό λαό».

Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν αρνηθεί να αναγνωρίσουν τον ρωσικό έλεγχο της Κριμαίας. Η αναγνώριση αυτή από την Ουάσιγκτον θα αποτελούσε ρήξη με τη διπλωματική παράδοση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News