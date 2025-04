Ο Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του CNN: «Είστε άρρωστοι άνθρωποι – μισείτε τις ΗΠΑ»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στα μέσα ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους –όλη του την πορεία προς τον Λευκό Οίκο, τόσο το 2016, όσο και το 2024, τη βάσισε στην κατασκευή ενός «εσωτερικού εχθρού» που λέει κατά σύστημα ψέματα στους Αμερικανούς. Ομως αυτή τη φορά το έκανε κατά τη διάρκεια μιας επίσημης συνάντησης που είχε ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επιτέθηκε με ανοίκειες εκφράσεις σε δημοσιογράφο του CNN, προσβάλλοντας το αμερικανικό δίκτυο, για την αξιοπιστία του, μπροστά στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενοχλήθηκε όταν η δημοσιογράφος του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, τον ρώτησε για την κατά λάθος απέλαση του Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος κρατείται πλέον σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ.

Η απάντησή του ήταν όχι απλά μια υπεκφυγή, αλλά ένας οχετός. Αφού χαρακτήρισε το δίκτυο ως «κανάλι με χαμηλά νούμερα», απέφυγε να απαντήσει την ερώτηση ο ίδιος.

Όταν η δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε για απάντηση, ο Τραμπ παρενέβη λέγοντας:

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;».

«Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι», είπε.

Trump on CNN: “I think they hate our country.”

That’s what dictators do — they portray any media outlet they don’t control and that doesn’t praise their corrupt regimes 24/7 as the enemy of the state.pic.twitter.com/7BHPVWJf61

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 14, 2025