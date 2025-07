Ο Τραμπ απειλεί τον Μασκ: Χωρίς επιδοτήσεις, ίσως θα πρέπει να επιστρέψει στη Νότια Αφρική

H αντιπαράθεση, στα επίπεδα του σίριαλ αν όχι του ξεκατινιάσματος, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ελον Μασκ, επιχειρηματία και μια περίοδο κολλητό του προέδρου των ΗΠΑ, είχε ένα νέο επεισόδιο: ο ένοικος του Λευκού Οίκου πρότεινε το υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) να εξετάσει το ενδεχόμενο να περικόψει τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι εταιρείες Ελον Μασκ, ιδιοκτήτη της Tesla, της Space X μεταξύ άλλων, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Ο Ελον μπορεί να λαμβάνει μακράν τις περισσότερες επιδοτήσεις από οποιοδήποτε ανθρώπινο ον στην ιστορία, και χωρίς επιδοτήσεις, ο Ελον θα πρέπει πιθανόν να κλείσει το μαγαζί και να επιστρέψει σπίτι στη Νότια Αφρική», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Τέλος οι εκτοξεύσεις Πυραύλων, οι Δορυφόροι ή η Παραγωγή Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και η Χώρα μας θα εξοικονομήσει μια ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Μήπως θα πρέπει το DOGE να το δει καλά αυτό; ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΟΥΝ!!».

Η ειρωνεία είναι ότι το τμήμα DOGE, εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, δημιουργήθηκε από τον Τραμπ με υπουργό τον ίδιο τον Μασκ τον περασμένο Ιανουάριο.

Το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Μασκ και Τραμπ, οι οποίοι μέχρι και την άνοιξη πόζαραν μαζί στο Οβάλ Γραφείο, έδιναν μαζί συνεντεύξεις και συγκροτούσαν ένα αλλόκοτο και πανίσχυρο ζευγάρι, αποτελεί το περιβόητο νομοσχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ για τη φορολογία και τις κρατικές δαπάνες που συζητείται στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ το αποκαλεί «μεγάλο και όμορφο» νομοσχέδιο, ο Μασκ το περιγράφει ως καταστροφικό και τρελό.

Πρόσφατα ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX είχε συμφιλιωθεί με τον πρόεδρο Τραμπ έπειτα από περίοδο εντάσεων –όταν είχε φτάσει στο σημείο να καταγγείλει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν στις λίστες του διαβόητου Επστάιν–, κατηγόρησε ευθέως το νομοθέτημα ότι θα πλήξει την οικονομία και τη στρατηγική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!

Time for a new political party that actually cares about the people.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025