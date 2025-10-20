Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς με «εξάλειψη» αν παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα

Η Χαμάς θα «εξαλειφθεί» εάν δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, διεμήνυσε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού το Ισραήλ κατήγγειλε παραβιάσεις της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, η οποία τις διαψεύδει.

«Συνάψαμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, βάσει της οποίας θα πρέπει να καθίσουν φρόνιμα και εάν αυτό δεν συμβεί, θα τους εξαλείψουμε, εάν καταστεί αναγκαίο. Θα καταστραφούν και το γνωρίζουν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, που έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο.

Οι αναφορές του περιείχαν και μια γενικότερη εκτίμηση για τη φύση της οργάνωσης: «Η Χαμάς είναι μια βίαιη ομάδα, όπως πιθανώς έχετε παρατηρήσει τα τελευταία 100 χρόνια», είπε, υπογραμμίζοντας την εικόνα που προβάλλει η αμερικανική διοίκηση για την κίνηση και τις μεθόδους της.

«Εκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν, και αν συνεχίσουν να τα κάνουν, θα επέμβουμε και θα τα διορθώσουμε. Αυτό θα συμβεί πολύ γρήγορα και με αρκετά βίαιο τρόπο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές, την ώρα που οι απεσταλμένοι του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επόμενη ημέρα των φονικών εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας που ήγειραν φόβους για την κατάρρευση της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.

Trump: We made a deal with Hamas — they’re going to behave, be nice. If they’re not, we’re going to eradicate them. They’ll be eradicated, and they know that. I don’t believe it was leadership. Some rebellion among themselves — and they killed some people. pic.twitter.com/ZDqbbaubiY — Clash Report (@clashreport) October 20, 2025

Το Ισραήλ βομβάρδισε την Κυριακή τη Γάζα, ως απάντηση, σύμφωνα με το ίδιο, στις επιθέσεις της Χαμάς, η οποία διαψεύδει αυτές τις κατηγορίες. Η Πολιτική Αμυνα στη Γάζα έκανε λόγο για τουλάχιστον 45 νεκρούς Παλαιστινίους σε αυτούς τους βομβαρδισμούς.

Ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στο γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εμπλακούν εναντίον της Χαμάς, υποστηρίζοντας πως δεκάδες χώρες που αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν σε μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα «θα χαιρόντουσαν να επέμβουν».

«Επιπλέον, το Ισραήλ θα επενέβαινε σε δύο λεπτά εάν του το ζητούσα», τόνισε. «Ομως, προς το παρόν, δεν το έχουμε ζητήσει. Θα δώσουμε μια μικρή ευκαιρία και ελπίζουμε πως οι βιαιοπραγίες θα μειωθούν λίγο. Όμως, προς το παρόν, γνωρίζετε, πρόκειται για βίαιους ανθρώπους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε, επίσης ,την εκτίμηση πως η Χαμάς είναι πλέον πολύ πιο αδύναμη, για τον επιπλέον λόγο ότι το Ιράν, ο βασικός υποστηρικτής της στην περιοχή, είναι ελάχιστα πιθανό να επέμβει υπέρ της, μετά τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς νωρίτερα φέτος στην επικράτεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News