Ο Τραμπ απειλεί να ακυρώσει διατάγματα του Μπάιντεν που έχουν υπογραφεί με autopen

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακυρώνει εκτελεστικά διατάγματα και άλλα έγγραφα που είχε υπογράψει ο Δημοκρατικός προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιώντας autopen, δηλαδή μια αυτόματη πένα υπογραφής, και δεν φέρουν τη φυσική υπογραφή του, όπως δήλωσε ο ίδιος, γεγονός που οδηγεί σε αβέβαιες νομικές συνέπειες.

«Οποιοδήποτε έγγραφο έχει υπογραφεί από τον κοιμισμένο Τζο με τη χρήση autopen, σχεδόν το 92% του συνόλου, ακυρώνεται με το παρόν και δεν είναι πλέον έγκυρο ή σε ισχύ», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Παραμένει ασαφές πώς ακριβώς σκοπεύει να αναιρέσει την πλειονότητα των αποφάσεων Μπάιντεν. Νομικά, ένας πρόεδρος μπορεί πράγματι να καταργήσει εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του. Ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα να αναιρέσει προεδρικές χάρες που έχουν ήδη εκδοθεί, όπως υπογραμμίζουν νομικοί ειδικοί επικαλούμενοι το Σύνταγμα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η αυτόματη πένα υπογραφής είναι μια επαναλαμβανόμενη επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Τζο Μπάιντεν στην προσπάθειά του να δυσφημίσει τον προκάτοχό του και να εκμηδενίσει τις αποφάσεις του.

Καταγγέλλοντας «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα» στην αμερικανική ιστορία, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος υποστηρίζει, χωρίς να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία, ότι συνεργάτες τού Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιούσαν autopen για την υπογραφή εγγράφων τα οποία δεν είχε εγκρίνει ο ίδιος.

Τον Ιούνιο, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος του στενού περιβάλλοντος του πρώην προέδρου, κατηγορώντας το ότι «συνωμότησε» για να κρύψει την παρακμή του Μπάιντεν και να σφετεριστεί την εξουσία του.

Ο πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου είχε χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς αυτούς ως «γελοίους και ψευδείς».

«Οι τρελοί ριζοσπάστες αριστεροί που περιέβαλαν τον Μπάιντεν, του στέρησαν την προεδρία», έγραψε στην ανάρτησή του ο αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι «οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν autopen, το έκαναν παράνομα».

«Ο Τζο Μπάιντεν δεν είχε εμπλακεί στη διαδικασία του autopen και, αν πει πως είχε εμπλακεί, θα διωχθεί για ψευδορκία», απείλησε.

Τι είναι το autopen

Το autopen, το οποίο κατοχυρώθηκε με πατέντα στις ΗΠΑ το 1803, είναι μια μηχανική συσκευή που αναπαράγει με ακρίβεια την υπογραφή ενός προσώπου, χρησιμοποιώντας πραγματικό μελάνι. Χρησιμοποιείται συχνά για μαζική υπογραφή εγγράφων.

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του υπουργείου Δικαιοσύνης το 2005, ο πρόεδρος δεν υποχρεούται να υπογράψει ο ίδιος ένα νομοσχέδιο ώστε αυτό να αποκτήσει ισχύ νόμου· μπορεί να δώσει εντολή σε έναν συνεργάτη να το υπογράψει για λογαριασμό του, ακόμη και μέσω autopen, ;σύμφωνα πάντα με τον Guardian.

Πολλοί πρόεδροι των ΗΠΑ στηρίχθηκαν στο autopen, αρχής γενομένης από τον Τόμας Τζέφερσον, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε μια πρώιμη εκδοχή του.

Φήμες υπήρχαν και για τη χρήση του από τον Χάρι Τρούμαν, ενώ οι Τζέραλντ Φορντ και Λίντον Τζόνσον επέτρεψαν ακόμη και τη φωτογράφιση της συσκευής στον Λευκό Οίκο.

Το ίδιο έκανε και ο Τζον Κένεντι, αλλά και ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος το χρησιμοποίησε για την υπογραφή νομοθετημάτων όπως ο Patriot Act και ένα νομοσχέδιο δαπανών, ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό. Τον Μάρτιο, ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι επίσης το είχε χρησιμοποιήσει για «εντελώς ασήμαντα έγγραφα», σύμφωνα με το βρετανικό μέσο.

