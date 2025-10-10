Ο Τραμπ απειλεί εκ νέου την Κίνα με δασμούς και ακυρώνει τη συνάντηση με Σι

Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εισέρχονται εκ νέου σε τροχιά σύγκρουσης, καθώς οι εμπορικές εντάσεις που σιγοβράζουν τους τελευταίους μήνες απειλούν να εξελιχθούν σε πλήρη οικονομική αντιπαράθεση.

Μετά από μια περίοδο εύθραυστης ισορροπίας, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη ανταλλάσσουν νέα πυρά: το Πεκίνο περιορίζει δραστικά τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και η Ουάσινγκτον απαντά με την απειλή μιας «μαζικής αύξησης» των δασμών.

Ο Τραμπ, ο οποίος επρόκειτο να συναντηθεί με τον Σι σε περίπου τρεις εβδομάδες στη Νότια Κορέα, επιτέθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων, κατηγορώντας την Κίνα ότι «κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία» μετά την αιφνίδια απόφασή της να επεκτείνει θεαματικά τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Οπως δήλωσε δεν υπάρχει πλέον λόγος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον κινέζο ομόλογό του , μια συνάντηση που, όπως σημειώνεται, το Πεκίνο δεν είχε ποτέ επισήμως επιβεβαιώσει, όπως έγραψε το Reuters.

Με ανάρτηση, ο Τραμπ απείλησε με δραστική αύξηση των δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ουσιαστικά για την επανεκκίνηση ενός «εμπορικού πολέμου» που οι δύο πλευρές είχαν προσπαθήσει να παγώσουν νωρίτερα φέτος, μετά από μήνες λεπτών διπλωματικών διαπραγματεύσεων.

Η αιφνιδιαστική του επίθεση είχε άμεσο αντίκτυπο στη Wall Street. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 2%, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν σε ασφαλή καταφύγια, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και ο χρυσός, οδηγώντας σε πτώση τις αποδόσεις και αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι διεθνούς καλαθιού νομισμάτων.

«Ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει η Κίνα σε αυτή την εχθρική απόφαση που μόλις ανακοίνωσε, θα αναγκαστώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να απαντήσω οικονομικά», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Για κάθε στοιχείο που η Κίνα έχει κατορθώσει να μονοπωλήσει, εμείς διαθέτουμε δύο».

«Ηταν να συναντηθώ με τον πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στη Σύνοδο APEC στη Νότια Κορέα, αλλά πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», πρόσθεσε ακόμη.

Ο Λευκός Οίκος και η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν προέβησαν σε άμεσο σχόλιο, ενώ οι εκπρόσωποι του γραφείου του αμερικανού εμπορικού αντιπροσώπου και του υπουργείου Οικονομικών —οι δύο φορείς που ηγούνται των διαπραγματεύσεων με το Πεκίνο— απέφυγαν να τοποθετηθούν.

Ωστόσο, η ξαφνική σκλήρυνση των θέσεων και από τις δύο πλευρές δείχνει ότι το εύθραυστο πλαίσιο συνεργασίας που επιχειρήθηκε τους τελευταίους μήνες κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, είχε ανακοινώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα ότι επεκτείνει δραστικά τους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες , κρίσιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ημιαγωγών, κινητήρων αεροσκαφών και στρατιωτικών συστημάτων.

Η Κίνα παράγει πάνω από το 90% των παγκοσμίως επεξεργασμένων σπάνιων γαιών και μαγνητών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για προϊόντα που κυμαίνονται από ηλεκτρικά οχήματα και κινητά τηλέφωνα έως κινητήρες αεροσκαφών και στρατιωτικά ραντάρ.

Η απόφαση του Πεκίνου εντείνει τους φόβους για μια νέα γεωοικονομική αντιπαράθεση, σε μια περίοδο όπου οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη παλεύουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στον ανταγωνισμό και τη συνεργασία.

