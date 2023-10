Ο Τραμπ «απαιτεί» απολογία από το Forbes επειδή τον «έκοψε» από τη λίστα με τους Κροίσους

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ζήτησε, αλλά «απαίτησε» την απολογία του αμερικανικού περιοδικού Forbes, επειδή δεν τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 400 πλουσιότερους ανθρώπους των ΗΠΑ για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια.

«Με το παρόν απαιτώ μια πλήρη συγγνώμη από το αποτυχημένο περιοδικό Forbes» έγραψε ο πρώην πρόεδρος την Τετάρτη στο Truth Social, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε ο ίδιος μετά την αποπομπή του από τις κυρίαρχες πλατφόρμες λόγω της εισβολής της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Οπως μεταφέρει το ρεπορτάζ του Μάρτιν Πένγκελι στον Guardian, από τη λίστα που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το Forbes έπειπε το όνομα του Τραμπ, καθώς η καθαρή αξία της περιουσίας του έχει μειωθεί κατά 600 εκατ. δολάρια συγκριτικά με έναν χρόνο πριν. Ο Τραμπ ήταν μόνιμος «θαμώνας» της λίστας από τη δεκαετία του 1990, με εξαίρεση το 2021.

Σε απάντηση, ο Τραμπ παραπονέθηκε για «πραγματικά ηλίθιους αρθρογράφους, που τους ανατέθηκε να με χτυπήσουν σκληρά» και καυχήθηκε για το τεράστιο προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σχεδόν 100 ποινικές κατηγορίες.

Σε αυτή την ανάρτηση της Δευτέρας ο Τραμπ κατέληξε: «Σιγά το Forbes!» Αλλά ως συνήθως, όπως μεταφέρει το βρετανικό Μέσο, δεν άντεξε να μην ξανασχολιάσει το θέμα, διαμαρτυρόμενος με την ανάρτησή του την Τετάρτη για τον «συγγραφέα Νταν Αλεξάντερ, για τα πολλά ψευδή και συκοφαντικά άρθρα που [το Forbes] έχει γράψει για μένα».

Ο Αλεξάντερ, ανώτερος συντάκτης στο Forbes, είναι επίσης συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «White House Inc: How Donald Trump Turned the Presidency Into a Business», που εκδόθηκε το 2020.

Την Τετάρτη, ο Αλεξάντερ έγραψε στο Twitter: «Γεια σου Ντόναλντ Τραμπ, αν θέλεις να επισημάνεις έστω και ένα ψευδές γεγονός σε οποιοδήποτε από τα άρθρα που έχω δημοσιεύσει για σένα –ή στο βιβλίο που έγραψα για σένα–, μπορείς να το κάνεις ελεύθερα. Εν τω μεταξύ θα συνεχίσω να κάνω ρεπορτάζ και να ελέγχω προσεκτικά τα γεγονότα σε κάθε λέξη που δημοσιεύω».

Ενας άλλος δημοσιογράφος, ο Ανταμ Κλάσφελντ του περιοδικού Messenger, δήλωσε: «Αν αναρωτιέστε γιατί ο Τραμπ ξαφνικά τα έβαλε με το Forbes και τον Νταν Αλεξάντερ: δημοσίευσε το χτύπημά του λίγες ώρες αφότου τα email τους, που έλεγχαν τα γεγονότα σχετικά με την καθαρή του αξία, εισήχθησαν ως αποδεικτικά στοιχεία» σε αστική δίκη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης σχετικά με υποτιθέμενη επιχειρηματική απάτη.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Forbes «συνεργάστηκε» με τη Λετίσια Τζέιμς, τη Δημοκρατική εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, η οποία μήνυσε τον Τραμπ, τους ενήλικους γιους του και την επιχείρησή του.

Ο Τραμπ αποκάλεσε την Τζέιμς «ρατσίστρια και ανίκανη», χρησιμοποιώντας επίσης ένα παρατσούκλι που ορισμένοι παρατηρητές είπαν ότι μπορεί να είναι από μόνο του ένα κωδικοποιημένο ρατσιστικό μήνυμα. Στη δικαστική υπόθεση, ωστόσο, η Τζέιμς έχει ήδη κερδίσει μια προδικαστική μερική απόφαση, με τον δικαστή να αποφαίνεται ότι ο Τραμπ διέπραξε απάτη υπερεκτιμώντας την αξία των περιουσιακών στοιχείων του.

