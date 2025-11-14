Ο Τραμπ αντιμέτωπος με το MAGA, μετά mails του Επσταϊν

Το σκάνδαλο γύρω από τα emails του Τζέφρι Eπσταϊν φέρνει τον Ντόναλντ Τραμπ αντιμέτωπο όχι μόνο με τους πολιτικούς αντιπάλους του, αλλά και με ρήγματα μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Καθώς η δημοτικότητά του μειώνεται, ο αμερικανός πρόεδρος δίνει μάχη να διατηρήσει τον έλεγχο του κινήματος MAGA.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέστη ήδη σημαντικό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα, όταν οι Ρεπουμπλικανοί κατέγραψαν βαριές ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές, δείχνοντας ότι οι ψηφοφόροι στρέφονται εναντίον των πολιτικών του και ότι δυσκολεύεται να κινητοποιήσει τη βάση του. Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον έφεραν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, δημοσιοποιώντας email του εκλιπόντος καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επσταϊν, τα οποία περιείχαν επιβαρυντικές αναφορές στο πρόσωπό του αμερικανού προέδρου.

Το πλήγμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, σύμφωνα με τους Financial Times, καθώς απειλεί να εντείνει το ήδη βαθύ ρήγμα μέσα στο ίδιο το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA), το οποίο έχει διχαστεί τους τελευταίους μήνες σε θέματα που κυμαίνονται από την αντιμετώπιση του πληθωρισμού μέχρι τη στάση του προέδρου απέναντι στους εξειδικευμένους ξένους εργαζομένους.

Οι δημοσκοπήσεις φέρουν τον Τραμπ με ποσοστό έγκρισης 43% και αποδοκιμασίας 54%, τη μεγαλύτερη αρνητική διαφορά της δεύτερης θητείας του. Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, ο ίδιος προσπαθούσε να περιορίσει τη ζημιά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι «οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να επαναφέρουν την απάτη του Τζέφρι Επσταϊν για να αποσπάσουν την προσοχή από τη δική τους αποτυχία στη διαχείριση του κυβερνητικού shutdown και τόσων άλλων θεμάτων». Και πρόσθεσε: «Μόνο ένας πολύ κακός ή ανόητος Ρεπουμπλικανός θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα».

Οι Φάκελοι Επσταϊν, που περιέχουν πληροφορίες από τις ομοσπονδιακές έρευνες για τον επιχειρηματία, αποτελούν εδώ και καιρό ευαίσθητο ζήτημα στους κόλπους της αμερικανικής Δεξιάς. Πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ περίμεναν ότι η δεύτερη κυβέρνησή του θα αποδέσμευε όλα τα σχετικά έγγραφα, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει γίνει επιλεκτική δημοσιοποίηση.

Τα πρώτα έγγραφα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί περιλαμβάνουν emails στα οποία ο Επσταϊν φέρεται να γράφει ότι ο Τραμπ είχε «περάσει ώρες στο σπίτι του», «γνώριζε για τα κορίτσια» και ήταν «ο σκύλος που δεν γάβγιζε»· διατυπώσεις που αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα για τη σχέση τους.

Λίγες ώρες αργότερα, γράφουν οι Financila Times, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής απάντησαν δημοσιεύοντας το σύνολο των άνω των 20.000 εγγράφων που το ίδρυμα του Επσταϊν είχε παραδώσει στο Κογκρέσο, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι «επέλεξαν» ό,τι τους βόλευε.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι υπήρξε φίλος του Επσταϊν για 15 χρόνια, αλλά ότι διέκοψαν κάθε σχέση πριν από δύο δεκαετίες, ενώ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στα εγκλήματά του. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υποστήριξε ότι τα έγγραφα «διέρρευσαν» σκόπιμα για να κατασκευαστεί «ψευδές αφήγημα» με στόχο να «σπιλώσουν τον πρόεδρο».

Ωστόσο, το ίδιο βράδυ, ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα για τη δημοσιοποίηση όλων των φακέλων του Επσταϊν. Η νεοεκλεγείσα Δημοκρατική βουλευτής Αντελίτα Γκριχάλβα υπέγραψε αμέσως αίτηση που απαιτεί επίσημη ψηφοφορία για το ζήτημα. Παραδόξως, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί στενά συνδεδεμένοι με τον Τραμπ, μεταξύ τους οι Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, Λόρεν Μπομπερτ και Νάνσι Μέις, τάχθηκαν υπέρ της πρότασης.

«Παρά την ύστατη προσπάθεια του προέδρου να μπλοκάρει την πρόταση και την προπαγάνδα του @SpeakerJohnson, η πρωτοβουλία που ηγούμαι μόλις πέτυχε!», έγραψε στο X ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι.

Η υπόθεση Επσταϊν ξαναφουντώνει τη στιγμή που ο Τραμπ δέχεται έντονη πίεση από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του. Πολλοί συντηρητικοί εκφράζουν αυξανόμενη απογοήτευση για τη στροφή του προέδρου προς τη διεθνή πολιτική, αντί να επιμένει στα ζητήματα ακρίβειας και κόστους ζωής που τον βοήθησαν να κερδίσει τις εκλογές του 2024.

Η σύγχυση μεγάλωσε όταν ο Τραμπ φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο τον σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σάρα, πρώην ηγετικό στέλεχος της Αλ Κάιντα, μια απόφαση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Παράλληλα, η δήλωσή του ότι τα αμερικανικά πανεπιστήμια πρέπει να συνεχίσουν να δέχονται ξένους φοιτητές για οικονομικούς λόγους και ότι οι εταιρείες χρειάζονται εξειδικευμένους αλλοδαπούς, εξόργισε τους εθνικιστές Ρεπουμπλικανούς.

Ο πρώην σύμβουλός του, Στιβ Μπάνον, είπε στο podcast War Room: «Ο Τραμπ δεν είναι τέλειος, είναι ένα ατελές εργαλείο, αλλά καθοδηγείται από τη θεία πρόνοια. Αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα υπήρχε τίποτα».

Ωστόσο, οι φωνές αμφισβήτησης από τα δεξιά πληθαίνουν, σύμφωνα με τους FT. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία στηρίζει την πρόταση δημοσιοποίησης των φακέλων του Επσταϊν παρά τη διαφωνία του προέδρου, εξαπέλυσε ευθείες βολές εναντίον των πολιτικών της κυβέρνησης στο X, γράφοντας ότι αντιτίθεται στην αντικατάσταση αμερικανών εργαζομένων από ξένο εργατικό δυναμικό και στην είσοδο αλλοδαπών φοιτητών στα πανεπιστήμια. «Είμαι υπέρ της Αμερικής Πρώτα και Μόνο. Αυτός είναι ο δρόμος μου και δεν υπάρχει άλλος» σημείωσε.

Ο Τραμπ, ενοχλημένος από τις επιθέσεις εκ των έσω, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Γκριν «έχασε τον δρόμο της». Σε μια ασυνήθιστα συγκρουσιακή συνέντευξή του, στο Fox News, προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο του ίδιου του κινήματος που δημιούργησε: «Μην ξεχνάτε, το MAGA ήταν δική μου ιδέα. Κανενός άλλου. Ξέρω καλύτερα από όλους τι θέλει το MAGA» είπε.

