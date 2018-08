Ο Τραμπ ανακάλεσε την πρόσβαση του πρώην επικεφαλής της CIA σε απόρρητα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την άδεια πρόσβασης σε απόρρητα έγγραφα που είχε ο πρώην επικεφαλής της CIA Τζον Μπρέναν, στενός σύμβουλος του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα αλλά και σφοδρός επικριτής του νυν προέδρου.

Η άδεια αυτή, την ανάκληση της οποίας ανακοίνωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς, προσφέρει σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους πρόσβαση σε ευαίσθητες και απόρρητες πληροφορίες ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από τις θέσεις τους.

Ο Μπρέναν ήταν επικεφαλής της CIA από το 2013 ως το 2017. Επέκρινε μάλιστα τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντηση που είχε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Ελσίνκι για την τήρηση συμβιβαστικής στάσης απέναντι στον ρώσο ομόλογό του.

Ο κ. Τραμπ αιτιολογεί την απόφασή του για την ανάκληση της άδειας του Μπρέναν επικαλούμενος «τους κινδύνους που εγκυμονεί η απρόβλεπτη συμπεριφορά» του πρώην επικεφαλής της CIA.

«Κατά παράδοση, οι πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και των υπηρεσιών ασφαλείας είχαν άδεια να διατηρούν την πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητα εθνικής άμυνας», υπενθύμισε η Σάντερς, υπογραμμίζοντας ότι η πρακτική αυτή αμφισβητείται πλέον.

«Ο κ. Μπρέναν έχει ιστορικό που προκαλεί αμφιβολίες για την αντικειμενικότητά του και την αξιοπιστία του», σημείωσε επίσης η Σάντερς.

Εν τω μεταξύ η Σάντερς επανέλαβε ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα στην άτυπη «μαύρη λίστα» του Λευκού Οίκου για την αφαίρεση της πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες. Περιλαμβάνονται ακόμη ο πρώην επικεφαλής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, ο Τζέιμς Κλάπερ και ο Μάικλ Χέιντεν, που αμφότεροι ήταν επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών.

Αργά το βράδυ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επικαλούμενος τον συγγραφέα ενός νέου βιβλίου που επιχειρηματολογεί ότι ο Μπαράκ Ομπάμα προσπάθησε να σαμποτάρει την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για την προεδρία, έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter: «Ο Τζον Μπρέναν είναι μια κηλίδα στη χώρα, μας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό».

“John Brennan is a stain on the Country, we deserve better than this.” Former Secret Service Agent and author of new book, “Spygate, the Attempted Sabotage of Donald J. Trump,” Dan Bongino. Thank you Dan, and good luck with the book!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018