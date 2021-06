Ο Τιμ Μπέρνερς-Λι βγάζει στο σφυρί τον κωδικό του web

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της λονδρέζικης εφημερίδας ο Τιμ Μπέρνερς-Λι πρόκειται να πουλήσει σε δημοπρασία τον πρωτότυπο κώδικα για τον παγκόσμιο ιστό – το γνωστό www – υπό τη μορφή NFT (non-fungible token). Το NFT αποτελεί πρακτικά μία ηλεκτρονική «υπογραφή» που πιστοποιεί την αυθεντικότητα ενός ψηφιακού αρχείου, είτε πρόκειται για μια φωτογραφία είτε για ένα βίντεο ή για ένα μήνυμα ή απλά για έναν κώδικα όπως στην προκειμένη περίπτωση. Τα αρχεία αυτά είναι μοναδικά, μη ανταλλάξιμα και μη αντιγράψιμα, και για αυτό μπορούν να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο του ιδιοκτήτη τους. Ως NFT πωλούνται διαφόρων ειδών διαδικτυακά υπάρχοντα, από ψηφιακά έργα τέχνης και αθλητικές κάρτες μέχρι εκτάσεις σε εικονικά περιβάλλοντα. «Η ιδέα είναι πως κάποιος θα μπορούσε να θέλει μία ψηφιακά υπογεγραμμένη έκδοση του αυθεντικού κώδικα, περίπου όπως πολλοί άνθρωποι ήθελαν υπογεγραμμένα με το χέρι αντίτυπα του βιβλίου μου», εξήγησε ο ίδιος, μιλώντας στους Financial Times.

Σε αντίθεση με τους ιδρυτές της Google, του Facebook και της Amazon, οι οποίοι μέσα σε λίγα χρόνια κατέστησαν σύγχρονοι κροίσοι χάρη στο Διαδίκτυο, ο άνθρωπος ο οποίος εφηύρε το world wide web πριν από 30 χρόνια στα εργαστήρια του CERN στη Γενεύη, δεν αποκόμισε κανένα οικονομικό κέρδος από το δημιούργημά του, παρότι έφερε επανάσταση στον σύγχρονο κόσμο, αλλάζοντας τα πάντα στην κυριολεξία. Φαίνεται, ωστόσο, πως ήρθε η ώρα ο βρετανός επιστήμονας να βγάλει χρήματα για πρώτη φορά από την εφεύρεσή του. «Ο Μπέρνερς – Λι δημοπρατεί τον κωδικό», ανέφεραν την Τετάρτη οι Financial Times στο πρωτοσέ λιδό τους.

Ως NFT έχει ήδη πωληθεί, έναντι 2,9 εκατ. δολαρίων, το πρώτο ψηφιακό «τιτίβισμα» στην ιστορία του Διαδικτύου, μόλις πέντε λέξεις – «just setting up my twttr» – που ο ιδρυτής του Twitter Τζακ Ντόρσεϊ ανάρτησε στην πλατφόρμα του τον Μάρτιο του 2006. Οι New York Times πούλησαν έναν άρθρο τους ως NFT λαμβάνοντας περί τις 560.000 δολάρια ενώ το Nyan Cat, το περίφημο GIF της γάτας – ουράνιο τόξο, δημοπρατήθηκε έναντι 726 χιλιάδων δολαρίων.