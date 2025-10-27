Ο Σωτήρης Σέρμπος σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ξωτερικής πολιτικής

Σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής αναλαμβάνει ο αναπληρωτής καθηγητής του ΔΠΘ, Σωτήρης Σέρμπος, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Ο Σωτήρης Σέρμπος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες ευρωεκλογές, ενώ είχε διατελέσει στο παρελθόν διπλωματικός σύμβουλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία το 2024.

Δραστηριοποιείται στο πεδίο των διεθνών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα διαπραγματεύσεων και ανάπτυξης επιτελικών οργάνων στρατηγικού σχεδιασμού. Εχει εργαστεί στο πεδίο των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ και των κρίσεων σε Ευρωζώνη και Ουκρανία, ενώ το 2018 εκπροσώπησε τον τομέα της Εκπαίδευσης στην εθνική καμπάνια προαγωγής των ελληνοαμερικανικών σχέσεων εκ μέρους των ΗΠΑ.

Ποιος είναι ο Σωτήρης Σέρμπος Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 7 Μαΐου 1976. Αριστούχος υπότροφος του Κολλεγίου «Ανατόλια», σπούδασε Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (BA) και στο London School of Economics and Political Science (MSc). Αριστούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εκπόνησε -με βαθμό «άριστα»- τη διδακτορική του διατριβή στο ΕΚΠΑ, με ερευνητικό πεδίο τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Τουρκία και Ε.Ε.: Ο Ρόλος της Εσωτερικής Πολιτικής και του Διεθνούς Παράγοντα στον Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό της Τουρκίας». Εχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος/εμπειρογνώμονας στα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας – Θράκης και στο Κέντρο Ερευνών Ν.Α. Ευρώπης του Πανεπιστημίου Sheffield. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα θεσμικών παρεμβάσεων και οργανωτικής αναδιάρθρωσης κυβερνητικών οργάνων στρατηγικού σχεδιασμού. Εχει διδάξει Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διεθνείς Σχέσεις στο American College of Thessaloniki. Είναι σύμβουλος πολιτικής στο Gerson Lehrman Group’s Policy & Economics Council. Την περίοδο 2014-2015, εργάστηκε ως ακαδημαϊκός υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στο πεδίο των σχέσεων Ε.Ε.-ΗΠΑ και της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη (The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University). Οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στα πεδία των ευρωατλαντικών σχέσεων, της αμερικανικής και της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός αγοριού. Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News