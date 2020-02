O Στίβεν Κινγκ αποχωρεί από το Facebook (και προειδοποιεί τους θαυμαστές του)

Ολοένα και περισσότεροι διάσημοι ή επιφανείς από όλο τον κόσμο αρχίζουν σιγά σιγά να… πηδούν σαν τα ποντίκια από το διαδικτυακό καράβι του Facebook.

Τελευταίος που το έπραξε, πριν μερικά 24ωρα, ήταν ο Στίβεν Κινγκ.

Ο διάσημος συγγραφέας βιβλίων τρόμου ανακοίνωσε μέσω Twitter την απόφασή του να αποσυρθεί από το μέσο δικτύωσης, εκφράζοντας παράλληλα τους προβληματισμούς του σχετικά με τις ψεύτικες πληροφορίες και προειδοποιώντας τους υπόλοιπους χρήστες για ζητήματα ιδιωτικότητας των λογαριασμών και των προφίλ τους.

«Αποσύρομαι από το Facebook» έγραψε ο συγγραφέας στο Twitter.

«Δεν νιώθω άνετα με τη ροή ψευδούς πληροφορίας που επιτρέπεται στην πολιτική διαφήμιση, ούτε έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του να προστατέψει την ιδιωτικότητα των χρηστών του. Ακολουθήστε με (και τη Μόλι, aka The Thing of Evil) στο Twitter, αν θέλετε» (η Μόλι είναι το σκυλάκι του).

I’m quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that’s allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users’ privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020