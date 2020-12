Ο Μπάιντεν γίνεται… σοσιαλιστής: Δωρεάν ανώτατη Παιδεία για τους φτωχούς

Δωρεάν ανώτατη παιδεία σε δημόσια κολέγια και πανεπιστήμια για οικογένειες με εισόδημα χαμηλότερο των 125.000 δολαρίων. Αυτή θα είναι μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Τζο Μπάιντεν στην εκπαίδευση.

Επίσης, δωρεάν για όλους θα είναι τα κολέγια διάρκειας δύο ετών (community college), όπου η εισαγωγή είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι στα πανεπιστήμια και από εκεί μπορούν οι φοιτητές να πάρουν μεταγραφή στο τρίτο έτος κάποιου πανεπιστημίου.

Στα σχέδια του Μπάιντεν περιλαμβάνονται επίσης μέτρα για το ζήτημα που «καίει» εκατομμύρια Αμερικανών, το φοιτητικό χρέος. Οπως αναφέρει το NBC, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ακολούθησε την κατεύθυνση που θα ήθελαν οι πιο προοδευτικοί Δημοκρατικοί Μπέρνι Σάντερς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν, χαρίζοντας το χρέος σε όλους, αλλά προτίμησε μία μέση οδό, η οποία θα ανακουφίσει αρκετούς.

Ετσι, ο Μπάιντεν χαρίζει το υπολειπόμενο χρέος σε όσους πληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις τους επί 20 χρόνια. Επίσης, όσοι εργάζονται σε δουλειές από τις οποίες «προσφέρουν υπηρεσία στη χώρα ή στην τοπική κοινότητα», όπως είναι δάσκαλοι και καθηγητές ή εργαζόμενοι σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, θα έχουν μείωση του χρέους τους κατά 10.000-50.000 δολάρια.

Οσοι έχουν εισόδημα μεγαλύτερο από 25.000 δολάρια (το όριο της φτώχειας για μία τετραμελή οικογένεια), θα πρέπει να δίνουν το 5% για την αποπληρωμή του δανείου, αντί του 10% που ισχύει τώρα. Οσοι έχουν εισόδημα χαμηλότερο των 25.000 δολαρίων, δεν χρειάζεται να πληρώσουν τίποτα.

In the 21st century, twelve years of school isn’t enough. That’s why under the Biden-Harris plan, community college will be free — and public colleges and universities will be tuition-free for families earning less than $125,000 a year.

— Joe Biden (@JoeBiden) December 24, 2020