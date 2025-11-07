Ο Σι εγκαινίασε το νέο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Η Κίνα έθεσε επίσημα την Τετάρτη σε υπηρεσία το τρίτο αεροπλανοφόρο της -πολύ μεγαλύτερων δυνατοτήτων από τα προϋπάρχοντα- σε ειδική τελετή παρόντος του Σι Τζινπίνγκ, σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία εκσυγχρονισμού του πολεμικού ναυτικού της, με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ.

Το «Fujian», πολύ πιο σύγχρονο από τα άλλα δύο σκάφη του είδους που διέθετε το κινεζικό πολεμικό ναυτικό, είναι εφοδιασμένο με σύστημα καταπέλτη που επιτρέπει να απονηώνεται πολύ μεγαλύτερο εύρος αεροσκαφών και με μεγαλύτερα φορτία, ενώ έχει επίσης πολύ μεγαλύτερη ακτίνα δράσης από τα άλλα δυο, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Η τελετή έγινε στη νήσο Χαϊνάν, ένα νησί στα νότια της χώρας. Ο Σι, με στρατιωτική περιβολή, επιθέωρησε τα αεροσκάφη στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου, επαινώντας τους πιλότους ως ήρωες, σύμφωνα με τα επίσημα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιεύματα ανέφεραν επίσης ότι ο κινέζος πρόεδρος είχε «αποφασίσει προσωπικά» ότι το «Fujian» θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό ηλεκτρομαγνητικού καταπέλτη.

Με το «Fujian» και με σχέδια για την κατασκευή περισσότερων αεροπλανοφόρων, η Κίνα κινείται για να επιβάλει την κυριαρχία της στον δυτικό Ειρηνικό, χρησιμοποιώντας τα αεροπλανοφόρα και τις συνοδευτικές δυνάμεις τους για την επίδειξη ισχύος και για να εκφοβίσει τους αντιπάλους, ανέφεραν αναλυτές στους New York Times.

Το «Fujian», το τρίτο από τα αεροπλανοφόρα της Κίνας, είναι η πιο φιλόδοξη προσπάθειά της μέχρι στιγμής. Το πλοίο αποκαλύφθηκε το 2022, αλλά οι Κινέζοι χρειάστηκαν χρόνια για να το κάνουν επιχειρησιακό.

Τα αεροπλανοφόρα της Κίνας εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο σε αριθμό όσο και σε ικανότητες.

Η Κίνα έχει τώρα τρία, όλα λειτουργούν με ντίζελ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 11, τα οποία είναι όλα πυρηνοκίνητα. Αλλά το «Fujian» είναι το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο που πλησιάζει τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα σε μέγεθος και δυνατότητες.

Δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι η Κίνα κατασκευάζει ήδη ένα τέταρτο αεροπλανοφόρο. Και βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για τη συνεχή επέκταση του στόλου της, ενώ ενδέχεται να στραφεί σε πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα κάποια στιγμή, παρά τα επιχειρήματα ότι τα drones και οι πύραυλοι ακριβείας θα μπορούσαν να καταστήσουν τα πλοία παρωχημένα, σημείωσαν οι NYT.

«Ενώ τα μη επανδρωμένα συστήματα αποτελούν τάση, δεν πιστεύω ότι θα αποτελέσουν μια σημαντική, θανατηφόρα απειλή για τα αεροπλανοφόρα μέσα στην επόμενη δεκαετία», δήλωσε στους New York Times ο Τζιανγκ Σιν-μπιάο, ερευνητής στο Ινστιτούτο Εθνικής Αμυνας και Ερευνας Ασφαλείας στην Ταϊπέι, το οποίο υποστηρίζεται από το υπουργείο Αμυνας της Ταϊβάν.

«Ακόμα και οι ΗΠΑ κατασκευάζουν νέα αεροπλανοφόρα, αποδεικνύοντας τη διαρκή αξία τους. Οι απειλές είναι σχετικές και υπάρχουν και για τις δύο πλευρές, είτε πρόκειται για την Κίνα είτε για τις ΗΠΑ», είπε.

Για τον Σι, η δημοσιότητα για το «Fujian» έρχεται να καλύψει τις πρόσφατες ντροπιαστικές αποκαλύψεις για διαφθορά στις υψηλές βαθμίδες των δυνάμεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Η Κίνα ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι εννέα ανώτεροι αξιωματικοί είχαν απολυθεί και αντιμετώπιζαν διώξεις με κατηγορίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας. Σε αυτούς περιλαμβανόταν ο στρατηγός Χε Γουεϊντόνγκ, ο οποίος ήταν τρίτος στην στρατιωτική ιεραρχία της Κίνας.

Η κύρια καινοτομία του «Fujian»είναι το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα καταπέλτη για την εκτόξευση αεροσκαφών και την επιβράδυνσή τους μέχρι να σταματήσουν κατά την προσνήωση.

Το σύστημα φαίνεται παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στο «USS Gerald R. Ford», το πρώτο της νεότερης γενιάς αεροπλανοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αλλά ο Τραμπ στα τέλη του περασμένου μήνα επέκρινε την ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία ως αναξιόπιστη και είπε ότι θα διατάξει τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα να επιστρέψουν σε ατμοκίνητους εκτοξευτές.

Τα δύο προηγούμενα αεροπλανοφόρα της Κίνας χρησιμοποιούν απλούστερη τεχνολογία. Το νέο σύστημα θα μπορούσε να επιτρέψει στο «Fujian» να μεταφέρει μεγαλύτερα αεροσκάφη με μεγαλύτερα φορτία όπλων.

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν ότι η Κίνα θα χρησιμοποιήσει το νέο αεροπλανοφόρο μαζί με θωρηκτά και υποβρύχια, για να εκφοβίσει την Ταϊβάν ή χώρες που έχουν εδαφικές διαφορές με το Πεκίνο, ειδικά στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπως οι Φιλιππίνες.

Πάντως, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, είναι απίθανο τα αεροπλανοφόρα να διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο σε οποιαδήποτε στρατιωτική δράση της Κίνας εναντίον της Ταϊβάν, επειδή το νησί βρίσκεται τόσο κοντά στις κινεζικές ακτές και στις πολλές αεροπορικές βάσεις του.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η Κίνα θα μπορούσε τελικά να χρησιμοποιήσει αεροπλανοφόρα σε έναν αποκλεισμό του νησιού.

«Αυτά τα αεροπλανοφόρα, φυσικά, δεν στοχεύουν αποκλειστικά την Ταϊβάν», είπε ο Τζιανγκ. «Αλλά αν αναπτυχθούν στον Δυτικό Ειρηνικό, θα μπορούσαν να περικυκλώσουν την Ταϊβάν».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News