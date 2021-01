O Σάντερς έγινε viral και εξηγείται: Εμείς στο Βερμόντ ξέρουμε από κρύο – δεν μας νοιάζει η μόδα

Ηταν ένας ανέλπιστος πρωταγωνιστής της τελετής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις. Ισως να σκεφτόταν κιόλας ότι αν η ιστορία είχε ειπωθεί λίγο αλλιώς, μπορεί να ήταν εκείνος στο πόντιουμ στη θέση του Μπάιντεν να ορκίζεται 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ –υπήρξε άλλωστε ο πιο μαχητικός διεκδικητής του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών. Αλλά και πάλι ο Μπέρνι Σάντερς, ο ριζοσπάστης γερουσιαστής από το Βερμόντ, έκλεψε, τρόπον τινά, τις εντυπώσεις σε αυτήν την πολύ κρύα ημέρα στην Ουάσινγκτον.

Πώς;

Μα με την ενδυμασία που επέλεξε για την τελετή: όχι ένα σκούρο παλτό, όπως οι υπόλοιποι επίσημοι, αλλά ένα μπουφάν και μεγάλα και πολύχρωμα, θαρρείς παιδικά, γάντια –και παραμάσχαλα έναν κίτρινο φάκελο, λες και πήγαινε σε κάποια υπηρεσία.

Οι εικόνες του αντισυμβατικού πολιτικού έγιναν viral. Και ο θαλερός γερουσιαστής εξήγησε ότι στο Βερμόντ, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, ο κόσμος προτιμά να ντύνεται ζεστά –και αδιαφορεί για την μόδα.

«Ξέρετε, στο Βερμόντ ντυνόμαστε ζεστά. Κάτι ξέρουμε από κρύο. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ωραία μόδα. Θέλουμε να νιώθουμε ζεστά. Και αυτό έκανα σήμερα», δήλωσε ο 79χρονος Σάντερς στο CBS NEWS.

Ο 79χρονος Σάντερς, ο πιο σκληρός αντίπαλος του Μπάιντεν στις προκριματικές για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, ήταν μεταξύ των λίγων προσκεκλημένων στην τελετή, όπου ξεχώρισε λόγω της ενδυμασίας του. Και τα σχόλια στο Διαδίκτυο κυριάρχησαν.

«Ο Μπέρνι πήγε στην ορκωμοσία γιατί ήταν στον δρόμο του για το φαρμακείο», σχολίασε ένας χρήστης στο Διαδίκτυο, που κατακλύστηκε από αστεία memes του 79χρονου γερουσιαστή.

In all the inauguration fashion news, let us not overlook Senator Bernie Sanders’ mittens pic.twitter.com/BlZivZ8cMP

— Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2021