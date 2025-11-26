Ο Ρούτε για την ένταξη της Ουκρανίας: «Η Μόσχα δεν αποφασίζει για το ΝΑΤΟ»

Η Ρωσία δεν έχει κανένα δικαίωμα βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς το ΝΑΤΟ, ξεκαθάρισε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την πρόταση ειρηνευτικής συμφωνίας που, σύμφωνα με διαρροές, συζητείται μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον και προβλέπει τον αποκλεισμό του Κιέβου από το ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία δεν έχει ούτε ψήφο ούτε βέτο για το ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξη στις εφημερίδες El País και RND, μετέδωσε το Politico. Το ιδρυτικό Σύμφωνο της Ουάσινγκτον, υπενθύμισε, «επιτρέπει σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωατλαντικής περιοχής να ενταχθεί».

Οι δηλώσεις του έρχονται στον απόηχο της διαρροής του αμερικανικού σχεδίου για τερματισμό του πολέμου πλήρους κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το αρχικό 28σέλιδο προσχέδιο όριζε ρητά ότι «το ΝΑΤΟ δεν θα δεχθεί την Ουκρανία ποτέ στο μέλλον».

Υστερα από έντονες αντιδράσεις, το κείμενο τροποποιήθηκε σε μια ηπιότερη εκδοχή 19 σημείων, ενώ μια ευρωπαϊκή αντιπρόταση εγκαταλείπει πλήρως την ιδέα αποκλεισμού της Ουκρανίας από τη Συμμαχία.

Ο Ρούτε επανέλαβε ξεκάθαρα ότι η θέση της Συμμαχίας δεν αλλάζει: πέρυσι οι σύμμαχοι συμφώνησαν πως η πορεία ένταξης της Ουκρανίας είναι «μη αναστρέψιμη», μια διατύπωση την οποία ο ίδιος επαναλαμβάνει διαρκώς, παρά την αντίθεση του Τραμπ και άλλων κρατών-μελών.

Ο ίδιος αναγνώρισε, πάντως, ότι ορισμένοι σύμμαχοι «εξακολουθούν να αντιτίθενται» στην ένταξη της Ουκρανίας. Ωστόσο, χαρακτήρισε το νέο ειρηνευτικό σχέδιο που προέκυψε μετά τις διπλωματικές συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη ως «καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις», επισημαίνοντας ότι θα απαιτηθεί «μια ξεχωριστή, παράλληλη συζήτηση» με το ΝΑΤΟ για συγκεκριμένα ζητήματα.

Την ίδια γραμμή τήρησε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που υπογράμμισε ότι καμία απόφαση για την ευρωπαϊκή ή τη νατοϊκή προοπτική της Ουκρανίας δεν μπορεί να ληφθεί ερήμην των ευρωπαϊκών θεσμών. «Τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη, τίποτα για το ΝΑΤΟ χωρίς το ΝΑΤΟ», είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ρούτε ανακοίνωσε, επίσης, ότι το ΝΑΤΟ θα παραδώσει συνολικά 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε οπλισμό προς την Ουκρανία έως το τέλος του έτους, στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού με ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό του Κιέβου.

Εντεκα κράτη έχουν συνεισφέρει μέχρι στιγμής σε πέντε πακέτα ύψους 500 εκατ. δολαρίων το καθένα, ενώ ένα έκτο αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Τα υπόλοιπα χρήματα θα καλυφθούν με μελλοντικά πακέτα και πρόσθετες έκτακτες εισφορές.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι ακόμη και μια ειρηνευτική συμφωνία δεν σημαίνει ότι η απειλή εξαφανίζεται: «Η Ρωσία θα συνεχίσει να αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για πολύ καιρό ακόμη», δήλωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

