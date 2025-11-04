Ο Πούτιν στέλνει εφέδρους σε ενεργειακές υποδομές, μετά τα ουκρανικά πλήγματα

Σε μια περίοδο που ο πόλεμος φθείρει όχι μόνο τα μέτωπα, αλλά και τις ενεργειακές ισορροπίες της παγκόσμιας αγοράς, η Μόσχα κάνει ένα ακόμη βήμα στρατιωτικοποίησης της οικονομικής της υποδομής.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που επιτρέπει την αποστολή εφέδρων για την προστασία διυλιστηρίων και κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία, καθώς τα ουκρανικά πλήγματα με drones έχουν καταστεί σχεδόν εβδομαδιαία πραγματικότητα, προκαλώντας πολιτικές και οικονομικές πιέσεις.

Οι επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν στοχοποιήσει πολλαπλές φορές εργοστάσια παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και αγωγούς μεταφοράς υδρογονανθράκων, με αποτέλεσμα ζημιές στις εγκαταστάσεις και αναταράξεις στη ρωσική αγορά καυσίμων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Κρεμλίνο, το οποίο βλέπει μια ζωτικής σημασίας βιομηχανία να πλήττεται σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο.

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι οι έφεδροι μπορούν να κινητοποιηθούν «για την προστασία αναγκαίων εγκαταστάσεων», κατόπιν κυβερνητικού αιτήματος και με οικονομικό αντάλλαγμα.

Πρόκειται για μια κίνηση που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, χωρίς να προχωρήσουν σε ευρεία επιστράτευση.

Η τελευταία μαζική επιστράτευση είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν περίπου 300.000 έφεδροι κλήθηκαν στα όπλα για να ενισχύσουν το ρωσικό μέτωπο στην Ουκρανία, σε μια χρονική στιγμή που ο ρωσικός στρατός αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες.

Από τότε, η Μόσχα έχει αποφύγει να κηρύξει γενική επιστράτευση, επιλέγοντας να στραφεί σε εθελοντές, στους οποίους προσφέρει υψηλές αποδοχές και κοινωνικά προνόμια προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του μετώπου.

Η αποστολή εφέδρων για την προστασία ενεργειακών υποδομών αντανακλά την αυξανόμενη σημασία που αποδίδει η ρωσική ηγεσία στην διατήρηση της σταθερότητας στον ενεργειακό τομέα, έναν από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας της.

Την ίδια στιγμή, αποτελεί ένδειξη ότι ο πόλεμος έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά όρια των γραμμών του πυρός και αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα, την οικονομία και την αίσθηση ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας.

