Ο Πούτιν ντύθηκε στα χακί για τη δοκιμή νέου πυρηνικού πυραύλου

Η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου Κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, ονόματι Burevestnik, σύμφωνα με ενημέρωση του επικεφαλής του γενικού επιτελείου στον Βλαντίμιρ Πούτιν, που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή.

Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Πούτιν ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή, ο ρώσος πρόεδρος, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

