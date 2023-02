Ο Πούτιν έχει δικό του τρένο σε ιδιωτικό σιδηροδρομικό δίκτυο

Πόσο φοβάται πλέον ο Βλαντίμιρ Πούτιν; Τόσο ώστε να αποφεύγει να πετάει με αεροπλάνα και να μετακινείται με τρένο –και μάλιστα με το αυστηρά δικό του πολυτελές και φυσικά θωρακισμένο τρένο, πάνω σε δικό του σιδηροδρομικό δίκτυο, που περνάει και από τις αγαπημένες του κατοικίες, διάσπαρτες ανά τη ρωσική επικράτεια. Το αεροπλάνο μπορεί να εντοπιστεί και να καταρριφθεί, ενώ το τρένο είναι πιο ασφαλές και δύσκολα εντοπίζεται, ανέφερε η βρετανική Telegraph.

To θέμα με το πολυτελές τρένο του ανασφαλούς Πούτιν ανακίνησαν Μέσα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Ενα από αυτά είναι ο ιστότοπος Dossier Tsentr, που χρηματοδοτείται από τον –«λονδρέζο» πλέον– ρώσο ολιγάρχη Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, καθώς το εξόριστο στην Πολωνία δίκτυο NEXTA. Από εκεί έφτασε σε δυτικοευρωπαϊκά έντυπα όπως η ιταλική εφημερίδα Repubblica.

To NEXTA έγραψε στο Twitter ότι ο Πούτιν θέλει να αποφύγει τον εύκολο εντοπισμό του και για αυτόν τον λόγο εγκατέλειψε το αεροπλάνο. Ο σιδηρόδρομος, όμως, του παρέχει ασφάλεια: «Το τρένο ταξιδεύει με τη μέγιστη ταχύτητα και χωρίς στάσεις. Ο συρμός διαθέτει υπνοδωμάτιο και γραφείο, καθώς και ξεχωριστά βαγόνια για συνοδούς ασφαλείας και ειδικές επικοινωνίες».

Putin started using an armored train

All because the plane can be easily tracked, but the train is not. The train travels at maximum speed and without stops. The train has a bedroom and office, as well as separate railcars for security escorts and special communications.

1/3 pic.twitter.com/ybLnjntEpq

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023