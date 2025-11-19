Ο Πούτιν επιστρατεύει εκατομμύρια εφέδρους για προστασία από ουκρανικές επιθέσεις

Η Ρωσία ψήφισε νέους νόμους για την ενίσχυση της άμυνάς της από ουκρανικές επιθέσεις με drones και από σαμποτάζ, καθώς το Κρεμλίνο θεωρεί ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία θα διαρκέσει για πολύ καιρό ακόμα.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία –μια εισβολή που περίμενε να διαρκέσει μόνο λίγες εβδομάδες– η Μόσχα δέχεται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις από ουκρανικά drones που χτυπούν ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ ουκρανοί πράκτορες έχουν δολοφονήσει μια σειρά από υψηλόβαθμους ρώσους στρατιωτικούς βαθιά μέσα στη χώρα.

Για να ενισχύσει την προστασία των κρίσιμων υποδομών, ο ρώσος πρόεδρος υπέγραψε νωρίτερα αυτό το μήνα ένα διάταγμα που επιτρέπει την ανάπτυξη εφέδρων για τη φύλαξη βασικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων που έχουν επανειλημμένα χτυπηθεί από ουκρανικά drones και έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Το μέτρο επιτρέπει στο Κρεμλίνο να επιστρατεύσει περίπου δύο εκατομμύρια άτομα, για τη φύλαξη ενεργειακών εγκαταστάσεων χωρίς να κηρύξει νέα κινητοποίηση –ένα μέτρο που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αντιδημοφιλές, όπως σημείωσε ο Guardian.

Οι έφεδροι υποβάλλονται σε ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση και λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο επίδομα για να παραμένουν στην ενεργό εφεδρεία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν κληθεί να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές Αρχές έχουν ήδη αναπτύξει ένα πυκνό δίκτυο συστημάτων αεροπορικής άμυνας γύρω από την απομονωμένη κατοικία του Πούτιν στο Βαλντάι, καθώς και γύρω από το πλούσιο προάστιο Ρουμπλιόφκα της Μόσχας, όπου ζουν πολλά μέλη της ρωσικής ελίτ.

Ωστόσο, δυσκολεύονται να προστατέψουν επαρκώς τα εκατοντάδες διυλιστήρια πετρελαίου που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, καθώς και άλλα εργοστάσια που συνδέονται με την πολεμική μηχανή της χώρας.

Διακοπές στο Ιντερνετ

Παράλληλα με την ενίσχυση της προστασίας των βασικών εγκαταστάσεων, οι ρωσικές Αρχές εισάγουν νέους κανονισμούς που αποσκοπούν στην ηλεκτρονική παρεμπόδιση της πτήσης των ουκρανικών drones.

Από τις 10 Νοεμβρίου, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων που επιστρέφουν από το εξωτερικό, διαπιστώνουν ότι οι συνδέσεις τους μπλοκάρονται αυτόματα για 24 ώρες.

Η λεγόμενη «περίοδος αναμονής» της κάρτας SIM έχει ως στόχο να εμποδίσει τα drones να αξιοποιούν τα κινητά των πολιτών για τη μετάδοση τηλεμετρικών, βίντεο ή σημάτων ελέγχου –μια τακτική που έχουν χρησιμοποιήσει οι δυνάμεις του Κιέβου σε προηγούμενες επιχειρήσεις.

Ο περιορισμός έχει προκαλέσει σύγχυση στους Ρώσους που επιστρέφουν από το εξωτερικό, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής του Πσκοβ, στα σύνορα με τη Λετονία και την Εσθονία, έχουν επίσης παραπονεθεί ότι η σύνδεσή τους μπλοκαρίστηκε κατά λάθος λόγω των νέων κανόνων ασφαλείας.

Οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία της Ρωσίας για την ικανότητα της Ουκρανίας να επιτεθεί βαθιά στο έδαφός της με drones –μια ανησυχία που πιθανότατα θα αυξηθεί καθώς το Κίεβο προετοιμάζεται να αναπτύξει τους δικούς του πυραύλους μακράς εμβέλειας.

Συνολικά, οι νέοι νόμοι συνιστούν ένα νέο επίπεδο κρατικής παρέμβασης στην καθημερινή ζωή των Ρώσων, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τον έλεγχο και φέρνει πιο κοντά στον πόλεμο τους πολίτες.

«Η Ρωσία εξοικειώνει τον πληθυσμό της με ένα παρατεταμένο ημι-στρατιωτικό καθεστώς και προτρέπει τους πολίτες να προετοιμαστούν για μεγαλύτερες θυσίες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται», δήλωσε στον Guardian ο Αντρέι Κολεσνίκοφ, ανεξάρτητος πολιτικός εμπειρογνώμονας με έδρα τη Μόσχα.

Ο πόλεμος θα κρατήσει πολύ ακόμα

Παρά τις δηλώσεις του Κρεμλίνου ότι είναι ανοιχτό σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία προθυμία να αλλάξει τις απαιτήσεις της και λίγοι είναι οι αναλυτές που πιστεύουν ότι προετοιμάζεται να τερματίσει τις εχθροπραξίες.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρόεδρος, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επανέλαβε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως ότου η Ρωσία «επιτύχει τους στόχους της».

Τον Ιανουάριο, η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ξεπεράσει σε διάρκεια τις μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και ο Κολεσνίκοφ δήλωσε στον Guardian ότι οι αρχές προσπαθούν να καλλιεργήσουν μια διάθεση στη χώρα που θα δικαιολογεί περαιτέρω θυσίες για τον πόλεμο.

Επεσήμανε μια πρόσφατη έρευνα του VTsIOM – του αυστηρά ελεγχόμενου από το κράτος οργανισμού δημοσκοπήσεων που χρησιμοποιείται συχνά για τη δημιουργία συναίνεσης– η οποία ισχυριζόταν ότι σχεδόν το 70% των Ρώσων ήταν «έτοιμοι να σφίξουν το ζωνάρι για να υπερασπιστούν τη χώρα τους» αν αυτό απαιτούνταν για την ασφάλειά της.

Αυτό το μήνυμα, υποστήριξε, είχε σαφή στόχο να προετοιμάσει την κοινωνία για μια επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών, με την οικονομία της Ρωσίας να αρχίζει να βαλτώνει υπό το βάρος των δυτικών κυρώσεων.

Αυστηρές ποινές για σαμποτάζ

Εκτός από το να απαιτεί μεγαλύτερες θυσίες από τους πολίτες της, η κυβέρνηση καταφεύγει σε εκφοβισμό και ψυχολογική πίεση για να διατηρήσει τον έλεγχο, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Μόσχα προχώρησε σε δραστική αύξηση των ποινών για σαμποτάζ εντός της Ρωσίας, εισάγοντας μέτρα που κυμαίνονται από ισόβια, όπως στην εποχή του Στάλιν, έως τη δίωξη εφήβων ηλικίας μόλις 14 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που επιβάλλει ισόβια κάθειρξη σε όποιον εμπλέκει ανηλίκους σε πράξεις σαμποτάζ, ενώ μείωσε την ηλικία ποινικής ευθύνης για τέτοια αδικήματα από τα 18 στα 14 έτη.

Από την έναρξη της εισβολής της Μόσχας, η Ουκρανία έχει στραφεί σε κρυφές τακτικές ανταρτοπολέμου –συμπεριλαμβανομένων σαμποτάζ, στοχευμένων δολοφονιών και ανατίναξης αποθηκών πυρομαχικών, πετρελαιαγωγών και σιδηροδρόμων βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο, εν τω μεταξύ, έχει κατηγορήσει το Κίεβο ότι οργανώνει και χρηματοδοτεί πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις, ισχυριζόμενο ότι περιλαμβάνουν την πληρωμή ρώσων εφήβων για την εκτέλεσή τους. Τα ρωσικά δικαστήρια έχουν καταδικάσει τουλάχιστον 158 ανηλίκους για τρομοκρατία και σαμποτάζ από την αρχή του πολέμου.

Ο Κιρίλ Καμπάνοφ, μέλος του προεδρικού συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπερασπίστηκε τη δυνατότητα φυλάκισης ανηλίκων ως «αναγκαίο μέτρο για την παρούσα στιγμή, δεδομένου ότι είμαστε μια χώρα σε πόλεμο. Είναι η πραγματικότητα που δυστυχώς πρέπει να αποδεχτούμε», είπε.

