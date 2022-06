Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έκλεισε τα 80 και το γιόρτασε στη Μύκονο

Την ένατη δεκαετία της ζωής του διανύει από το Σάββατο ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Το ιδρυτικό μέλος των Beatles επέλεξε την χώρα μας και συγκεκριμένα τη Μύκονο για να γιορτάσει αυτές τις ημέρες μαζί με την οικογένειά του.

Ο φωτογραφικός φακός της βρετανικής Daily Mail εντόπισε το θρυλικό «Σκαθάρι» να απολαμβάνει στιγμές ευτυχίας σε πολυτελές γιοτ ανοιχτά του «νησιού των ανέμων», μαζί με τη σύζυγό του Νάνσι Σέβελ, τις κόρες του Στέλλα και Μαίρη, και τους γιούς της δεύτερης Άρθουρ και Έλιοτ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οικογένεια ΜακΚάρτνεϊ απόλαυσε την ελληνική φιλοξενία, τη θάλασσα και τις εκπληκτικές παραλίες του νησιού ενώ μετά το μπάνιο και τα παιχνίδια στη θάλασσα, ο ΜακΚάρτνεϊ άνοιξε τα δώρα που του είχαν πάρει οι κόρες και οι εγγονοί του πάνω στην κουπαστή της θαλαμηγού, φορώντας ένα απλό λευκό πουκάμισο.

Την ημέρα των γενεθλίων του, μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής τού έστειλαν τις θερμές ευχές τους. Ανάμεσά τους, η Γιόκο Ονο και ο Ρίνγκο Σταρ. Η γιαπωνέζα καλλιτέχνης και πρώην γυναίκα του Τζον Λένον έγραψε στο twitter:«Αγαπημένε Πολ, χαρούμενα 80ά γενέθλια και πολλά πολλά ακόμα χρόνια. Από μία σύντροφο στην ειρήνη. Με αγάπη, Γιόκο».

Dear Paul, Happy 80th Birthday and many, many more! From a partner in Peace… love, yoko #HappyBirthdayPaulMcCartney pic.twitter.com/c9YkeR8CMt

Από την πλευρά του, ο πρώην ντράμερ των Bealtes έγραψε: «Λένε ότι είναι τα γενέθλιά σου το Σάββατο. Χρόνια πολλά φίλε μου αγαπημένε. Καλή σου μέρα, ειρήνη και αγάπη. Ο Ρίνγκο και η Μπάρμπαρα σου στέλνουν αγάπη και ειρήνη».

They say it’s your birthday Saturday happy birthday Paul love you man have a great day peace and love Ringo and Barbara love love peace and love 😎✌️🌟❤️❤️ pic.twitter.com/foex8TZa8m

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) June 17, 2022