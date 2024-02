Ο Πολ ΜακΚάρντεϊ ξαναβρίσκει την κλεμμένη κιθάρα του μετά από 50 χρόνια

Ο σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ ξαναβρήκε την κιθάρα που χρησιμοποίησε στις επιτυχίες των Beatles, συμπεριλαμβανομένων των Love Me Do και She Loves You, 51 χρόνια μετά την κλοπή της από το πίσω μέρος ενός φορτηγού στο Λονδίνο.

Η κιθάρα Höfner βρέθηκε στη σοφίτα μιας οικογένειας στο Σάσεξ χάρη σε μια έρευνα ομάδας που ονομάζεται «Lost Bass».

Ενας εκπρόσωπος του πρώην μέλους των Beatles είπε ότι είναι «απίστευτα ευγνώμων» για την επιστροφή της.

Το «κυνήγι» της χαμένης κιθάρας ξεκίνησε αφού ο σταρ προέτρεψε τη γερμανική εταιρεία Höfner να βρει το αγαπημένο του μουσικό όργανο.

Πληροφορίες

Μετά από έκκληση για πληροφορίες από την ομάδα Lost Bass, μια οικογένεια που ζούσε σε ένα σπίτι με ταράτσα στο Σάσεξ επικοινώνησε με την ομάδα όταν θυμήθηκε ότι είχαν μια παλιά κιθάρα στη σοφίτα τους.

Ο εκπρόσωπός του είπε: «Μετά την έναρξη του Lost Bass, η κιθάρα του Πολ, η οποία είχε αγοραστεί το 1961 και κλαπεί το 1972, επιστράφηκε. «Η κιθάρα έχει επικυρωθεί από τη Höfner και ο Πολ είναι απίστευτα ευγνώμων απέναντι σε όλους τους εμπλεκομένους».

Μιλώντας στο BBC News, η ομάδα πίσω από το Lost Bass είπε ότι ήταν ενθουσιασμένη που έλυσε την υπόθεση την οποία χαρακτήρισαν «το μεγαλύτερο μυστήριο στην ιστορία του ροκ εν ρολ».

«Δεν υπήρχαν στοιχεία, δεν υπήρχαν ενδείξεις για το πού θα μπορούσε να είναι», είπε ο δημοσιογράφος Σκοτ Τζόουνς, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του και συνάδελφό του δημοσιογράφο Ναόμι πέρυσι συμμετείχαν στην έρευνα με επικεφαλής τον ειδικό της Höfner, Νικ Βας.

«Το να τη βρούμε αρκετά γρήγορα είναι εκπληκτικό και έχουμε ακούσει πόσο ενθουσιασμένος είναι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ που την έχει πάλι. Αυτό είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα για να ξέρεις ότι ο άνθρωπος που όλοι αγαπάμε χαμογελάει απόψε επειδή η παλιά του κιθάρα επέστρεψε».

Η ιστορία

Η κιθάρα ανακτήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου και εξετάστηκε από ειδικούς για να επιβεβαιωθεί ότι είναι γνήσια.

Θα χρειαστεί ωστόσο κάποιες επισκευές για να μπορέσει να παίξει ξανά.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, η ομάδα έλαβε πληροφορίες σχετικά με την κλοπή από το πίσω μέρος ενός βαν στο Ladbroke Grove τον Οκτώβριο του 1972.

Βρήκαν ότι στη συνέχεια πουλήθηκε σε έναν ιδιοκτήτη μιας παμπ στην περιοχή, πριν πάρει τον δρόμο για το Σάσεξ, όπου βρισκόταν στη σοφίτα μιας οικογένειας.

Η κιθάρα, που αρχικά αγοράστηκε για 30 λίρες στη Γερμανία το 1961, δεν έχει εκτιμηθεί, αλλά η ομάδα του Lost Bass πιστεύει ότι θα άξιζε περισσότερο και από την πιο ακριβή κιθάρα που πουλήθηκε ποτέ – μια κιθάρα του Κερτ Κομπέιν που πωλήθηκε έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία το 2020.

Η κλεμμένη κιθάρα του Τζον Λένον πουλήθηκε για 2,4 εκατομμύρια δολάρια όταν ξαναβρέθηκε μισό αιώνα αργότερα.

