Ο Πιερρακάκης στο Βερολίνο σε timing διαδοχής στο Eurogroup

Στο Βερολίνο βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, για μια σειρά κρίσιμων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει συνάντηση με τον γερμανό ομόλογό του (και αντικαγκελάριο, ως ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος) Λαρς Κλινγκμπάιλ, και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κάρστεν Βίλντμπεργκερ.

Η επίσκεψη –σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση– πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική, προωθώντας παράλληλα τη στενότερη συνεργασία με βασικούς εταίρους, όπως η Γερμανία.

Ερχεται ωστόσο και σε μια συγκυρία κατά την οποία αρχίζουν οι πρώτες διαβουλεύσεις για την αλλαγή φρουράς στην προεδρία του Eurogroup, με τη γερμανική θέση και επιρροή επί του θέματος να είναι πάντα υπολογίσιμη, αν όχι καθοριστική.

Στο επίκεντρο της συνάντησης στο ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών με τον αντικαγκελάριο Λαρς Κλινγκμπάιλ, θα βρεθούν η κοινή προσπάθεια Ελλάδας και Γερμανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωζώνης, η προώθηση της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Στη συνέχεια, όπως προαναφέρθηκε, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον Κάρστεν Βίλντμπεργκερ. Στην ατζέντα, η προώθηση κοινών προτύπων ψηφιακής διακυβέρνησης και οι δυνατότητες της ψηφιοποίησης να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Ομιλία στη Σχολή Hertie

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Πιερρακάκη στο Βερολίνο περιλαμβάνει εξάλλου ομιλία στη Σχολή Διακυβέρνησης Hertie, όπου το απόγευμα ο υπουργός θα παρουσιάσει τη συνολική στρατηγική μετασχηματισμού της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, τόσο στον οικονομικό τομέα, όσο και στη λειτουργία του κράτους.

Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα αναδείξει τις πολιτικές που ενίσχυσαν τη δημοσιονομική σταθερότητα, αναβάθμισαν την αξιοπιστία της χώρας και επιτάχυναν τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ενώ παράλληλα, θα παρουσιάσει το σχέδιο της Ελλάδας για μια πιο ανταγωνιστική, διαφανή και ψηφιακά ώριμη Ευρώπη.

Ο υπουργός θα έχει, τέλος, συνάντηση με τον βουλευτή Tόμας Ράχελ, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας – Ελλάδας, καθώς και με μέλη της Ομάδας Φιλίας στο Bundestag.

Στο Ιδρυμα Αντενάουερ για τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου

Νωρίτερα, θα συμμετάσχει σε πρωινό εργασίας στο Ιδρυμα Konrad Adenauer (KAS) με μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας CDU-CSU που μετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκής Ενωσης και Οικονομικών. Η συζήτηση, υπό τον συντονισμό του γενικού γραμματέα του Ιδρύματος, δρ Μαρκ Σπάιχ, θα εστιάσει στον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ευρωπαίου εταίρου σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων.

