Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στον Λίβανο: Κάλεσμα κατά της μισαλλοδοξίας και της βίας

Σε μια στιγμή κατά την οποία ο Λίβανος δοκιμάζεται από φόβους νέας ανάφλεξης και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ απηύθυνε από τη Βηρυτό ένα ισχυρό μήνυμα συμφιλίωσης, καλώντας τους ηγέτες όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας να αντιταχθούν στη μισαλλοδοξία και τη βία.

Η χώρα, που τον υποδέχθηκε με ξεχωριστή θέρμη, έγινε το σκηνικό ενός ακόμη ιστορικού καλέσματος για ειρήνη.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του, χιλιάδες πιστοί δεν πτοήθηκαν από τη βροχή και περίμεναν επί ώρες για να τον δουν να περνά. Επευφημίες συνόδευαν κάθε του μετακίνηση, ενώ πολλοί έραιναν με ρύζι το παπικό όχημα, σύμφωνα με το πατροπαράδοτο έθιμο καλωσορίσματος.

«Η επίσκεψη αυτή μας χάρισε το χαμόγελο έπειτα από όλες τις δυσκολίες που βιώσαμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιασμίν Σιντιάκ, εκφράζοντας το συναίσθημα πολλών παρευρισκόμενων.

Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η μεγάλη διαθρησκευτική συγκέντρωση στην Πλατεία των Μαρτύρων, στο κέντρο της Βηρυτού, έναν χώρο βαθιά χαραγμένο στη συλλογική μνήμη του Λιβάνου. Κάτω από μια τεράστια «σκηνή της ειρήνης», ο Ποντίφικας κάλεσε τους θρησκευτικούς ηγέτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη συμφιλίωση: «Καλείστε να γίνετε αρχιτέκτονες της ειρήνης: να αγωνιστείτε κατά της μισαλλοδοξίας, να υπερνικήσετε τη βία και να αποκλείσετε τον αποκλεισμό», είπε, απευθυνόμενος σε μια χώρα όπου οι πληγές του εμφυλίου (1975–1990) παραμένουν ορατές.

Ενας προς έναν, οι εκπρόσωποι των δώδεκα χριστιανικών και των τεσσάρων μουσουλμανικών κοινοτήτων έλαβαν τον λόγο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης σε ένα κράτος που, εδώ και δεκαετίες, παλεύει να διατηρήσει την εύθραυστη ισορροπία του.

Νωρίτερα, ο Πάπας επισκέφθηκε το μοναστήρι Ανάγια, βόρεια της Βηρυτού, για να προσκυνήσει στον τάφο του Αγίου Σαρμπέλ Μαχλούφ (1828–1898).

Ο μαρωνίτης ερημίτης, που αγιοποιήθηκε το 1977, είναι ιδιαίτερα αγαπητός από τους Λιβανέζους όλων των κοινοτήτων, με πολλούς να πιστεύουν στα θαύματά του.

«Ολος ο κόσμος πάει στη Ρώμη για να δει τον πάπα, αλλά εκείνος ήρθε σε εμάς — και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία και ελπίδα για τον Λίβανο», σχολίασε η 65χρονη Τερέζ Νταρουνί.

Η επίσκεψη του προκαθήμενου της Καθολικής Εκκλησίας έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στη χώρα, που παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση των ισραηλινών πληγμάτων των τελευταίων ημερών, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε πριν από έναν χρόνο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, οι λιβανικές Αρχές κήρυξαν διήμερη αργία προς τιμήν της επίσκεψης του πάπα, του τρίτου που επισκέπτεται επίσημα τον Λίβανο μετά τον Ιωάννη Παύλο Β΄ το 1997 και τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ το 2012.

