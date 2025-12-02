Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στη Βηρυτό: Λειτουργία ενώπιον 150.000 πιστών

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ απηύθυνε έκκληση για «νέες προσεγγίσεις» στην Μέση Ανατολή για την αποκήρυξη της βίας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της οποίας προέστη σε συγκινητική ατμόσφαιρα στην παραλία της Βηρυτού, μπροστά σε 150.000 ανθρώπους.

Ο ποντίφικας κάλεσε τους χριστιανούς της Ανατολής να επιδείξουν «θάρρος» στην κορύφωση της επίσκεψής του στον Λίβανο όπου εκόμισε ένα μήνυμα ειρήνης απέναντι «στη βία και τις πολεμικές συγκρούσεις».

Νωρίτερα, απέτισε σιωπηρά φόρο τιμής στον τόπο της τρομακτικής έκρηξης στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου, που σημειώθηκε το 2020 και κατέστρεψε ολόκληρες περιοχές της Βηρυτού προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 220 ανθρώπων.

Στην ομιλία του, ο Πάπας Λέων μίλησε για το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, μία «πολιτική συγκυρία εύθραυστη και συχνά ασταθής, μία δραματική οικονομική κρίση και τη βία και τις συρράξεις που έχουν ξυπνήσει παλιούς φόβους».

Μπροστά στα δεινά αυτά, ζήτησε «να αφοπλισθούν οι καρδιές» και «να πέσουν οι πανοπλίες των εθνοτικών και πολιτικών περιορισμών» για έναν «ενωμένο Λίβανο, όπου θα θριαμβεύσει η ειρήνη και η δικαιοσύνη».

«Η Μέση Ανατολή έχει ανάγκη από νέες προσεγγίσεις για να αποκηρύξει την νοοτροπία της εκδίκησης και της βίας, για να ξεπεράσει τις πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές διαιρέσεις και για να ανοίξει νέα κεφάλαια στο όνομα της συμφιλίωσης και της ειρήνης», τόνισε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Λέγοντας ότι «προσεύχεται ειδικά για τον πολυαγαπημένο Λίβανο», ζήτησε από την διεθνή κοινότητα «να προωθήσει τη διαδικασία του διαλόγου και της συμφιλίωσης» στην καθημαγμένη από τις πολεμικές συγκρούσεις περιοχή.

Κάλεσε επίσης τους ηγέτες «όλων των χωρών που έχουν σημαδευτεί από τον πόλεμο και τη βία, να ακούσουν την κραυγή των λαών που ζητούν την ειρήνη».

Απευθυνόμενος στους «χριστιανούς της Ανατολής, ισότιμους πολίτες αυτής της γης», ο Πάπας είπε: «να έχετε θάρρος. Ολόκληρη η Εκκλησία σάς κοιτάζει με αγάπη και θαυμασμό».

Παρά τον σημαντικό πολιτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι χριστιανοί του Λιβάνου, της μόνης αραβικής χώρας όπου το αξίωμα του προέδρου προορίζεται για ένα μέλος της χριστιανικής κοινότητας, ο αριθμός τους μειώνεται αδιάκοπα τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως εξαιτίας της μετανάστευσης των νέων.

Αργότερα, από το αεροδρόμιο κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο Πάπας ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Λιβάνου.

«Ας σταματήσουν οι επιθέσεις και οι εχθροπραξίες! Τα όπλα σκοτώνουν, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμεσολάβηση και ο διάλογος, χτίζουν. Ας επιλέξουμε όλοι ως δρόμο την ειρήνη», είπε κατά την τελευταία του ομιλία στη χώρα.

«Μήνυμα ελπίδας»

Ηδη από το ξημέρωμα, οι πιστοί, ορισμένοι από τους οποίους έφθασαν από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ή και μακρινότερες, είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται στη Βηρυτό, κρατώντας σημαίες του Βατικανού του Λιβάνου.

Οι πιστοί υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και χαρά τον Πάπα Λέοντα που έφθασε με το ειδικά διαμορφωμένο όχημα ραίνοντάς τον με τριαντάφυλλα.

«Ελπίζω ότι η ειρήνη θα κυριαρχήσει στην όμορφη αυτή χώρα που φέρνει μαζί όλα τα δόγματα και τις θρησκείες», είπε η 37χρονη Σάντρα Ναΐμ.

Σιωπηλή προσευχή στο σημείο της έκρηξης

Κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα της επίσκεψής του στον Λίβανο, ο ποντίφικας άναψε ένα κερί και προσευχήθηκε σιωπηλά στον τόπο της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού.

Ευλόγησε τους συγγενείς των θυμάτων, πολλοί από τους οποίους ήταν συγκινημένοι μέχρι δακρύων και κρατούσαν τα πορτρέτα των αγαπημένων τους, και γονάτισε μπροστά σε ένα παιδί.

«Εχουμε ανάγκη για δικαιοσύνη για τους αδελφούς μας και για όλα τα θύματα αυτής της έκρηξης», δήλωσε η Σεσίλ Ρουκόζ, δικηγόρος που έχασε τον αδελφό της.

Πέντε χρόνια από την καταστροφή, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη καθώς πολιτικοί αξιωματούχοι παρεμπόδισαν την έρευνα για την καταστροφή.

Η έκρηξη, μία από τις μεγαλύτερες μη πυρηνικές εκρήξεις στην Ιστορία, προκλήθηκε από πυρκαγιά σε αποθήκη με νιτρικό αμμώνιο, το οποίο είχε αποθηκευτεί χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς τους υπευθύνους.

«Πατέρας των λησμονημένων»

Νωρίς το πρωί, ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε ψυχιατρικό νοσοκομείο το οποίο διαχειρίζονται φραγκισκανές μοναχές κοντά στη Βηρυτό, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα.

Εμφανώς συγκινημένη, η Μαρί Καχλούφ, ηγουμένη των Φραγκισκανών Αδελφών του Σταυρού, ευχαρίστησε τον Πάπα, «τον πατέρα των λησμονημένων και των περιθωριοποιημένων».

Του περιέγραψε τις δυσκολίες επιβίωσης που αντιμετωπίζει το ψυχιατρικό νοσοκομείο εξαιτίας της έλλειψης οικονομικής βοήθειας και της κατάρρευσης των κρατικών θεσμών λόγω της οικονομικής κρίσης.

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους πιο ευάλωτους, δεν μπορούμε να φανταστούμε μία κοινωνία που τρέχει ολοταχώς, στηριζόμενη στους ψεύτικους μύθους της ευημερίας, αγνοώντας το πλήθος των καταστάσεων φτώχειας και αδυναμίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ποντίφικας.

