Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ άνοιξε τις πόρτες του Βατικανού σε αστέρες του κινηματογράφου

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική συνάντηση , ο πάπας Λέων ΙΔ’ άνοιξε τις πόρτες του Βατικανού σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας κινηματογραφικής δημιουργίας.

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες και άνθρωποι της τέχνης από κάθε γωνιά του κόσμου άκουσαν τον Ποντίφικα να μιλάει για τον ρόλο του κινηματογράφου σε μια εποχή γεμάτη αβεβαιότητα.

«Η εποχή μας χρειάζεται ανθρώπους που να μαρτυρούν την ελπίδα, την αλήθεια, την ομορφιά», τόνισε ο Πάπας.

«Με την καλλιτεχνική εργασία σας, μπορείτε να επιτελέσετε αυτό το έργο. Η αυθεντικότητα της εικόνας πρέπει να διατηρηθεί, ώστε να προαχθεί και να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο καλός κινηματογράφος μπορεί να το πετύχει – μαζί με τους δημιουργούς και τους πρωταγωνιστές του», συνέχισε.

Το ακροατήριο ήταν εντυπωσιακό: Μόνικα Μπελούτσι, Εμίρ Κουστουρίτσα, Τζουζέπε Τορνατόρε, Γκας Βαν Σαντ, Κέιτ Μπλάνσετ και η εμβληματική Στεφάνια Σαντρέλι κάθονταν λίγα μόλις μέτρα από τον Ποντίφικα.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Σπάικ Λι χάρισε στον αμερικανό πάπα μια μπασκετική φανέλα με το όνομα «Pope Leo 14».

Η συζήτηση εστίασε και στη δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο κινηματογράφος σήμερα. «Οι κινηματογραφικές αίθουσες ζουν μια ανησυχητική διάβρωση, που αφαιρεί σινεμά από πόλεις και γειτονιές», προειδοποίησε ο Πάπας.

«Πολλοί λένε πως η τέχνη του κινηματογράφου, μαζί με την εμπειρία που τη συνοδεύει, κινδυνεύουν. Καλώ τους θεσμούς να μην αποδεχθούν παθητικά την κατάσταση, αλλά να συνεργαστούν για να προστατευτεί αυτή η κοινωνική και πολιτιστική αξία», σημείωσε.

Το ενδιαφέρον του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ για τον κινηματογράφο δεν είναι θεωρητικό.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αποκαλύψει και τις προσωπικές του κινηματογραφικές αγάπες: το κλασικό «Μια Υπέροχη Ζωή» του Φρανκ Κάπρα, το διαχρονικά αισιόδοξο «Η Μελωδία της Ευτυχίας», το συγκινητικό «Συνηθισμένοι Άνθρωποι» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και φυσικά το «Η Ζωή είναι Ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, μια ταινία που συνδυάζει το χιούμορ με την πιο βαθιά ανθρώπινη τραγωδία.

Σε μια εποχή όπου οι πλατφόρμες αλλάζουν τη σχέση του κοινού με το σινεμά, ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας επέλεξε να μιλήσει για την ανάγκη διαφύλαξης της κινηματογραφικής εμπειρίας, όχι απλώς ως ψυχαγωγίας, αλλά ως γέφυρας που ενώνει ανθρώπους, αξίες και πολιτισμούς.

Σχολιαστές, σύμφωνα με τον Guardian, επισημαίνουν ότι στόχος είναι και η προβολή του νέου Πάπα – ο οποίος μόλις την περασμένη εβδομάδα φιλοξένησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο – πέρα από τα στενά όρια των καθολικών μέσων και η καλλιέργεια θετικής εικόνας για την Εκκλησία.

Ο Λέων ΙΔ’, 70 ετών, βρίσκεται στον θρόνο λίγο περισσότερο από έξι μήνες και θεωρείται μια πιο ήπια, χαμηλών τόνων προσωπικότητα σε σύγκριση με τον χαρισματικό αλλά συχνά διχαστικό προκάτοχό του, τον αείμνηστο πάπα Φραγκίσκο

