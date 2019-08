Ο παιδεραστής μεγιστάνας: Αυτοκτόνησε ή τον αυτοκτόνησαν;

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής του πιστοποιητικού θανάτου του δισεκατομμυριούχου Τζεφρι Επστάιν και ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την προσφιλή του τακτική, χρησιμοποιεί ακόμη και αυτό το περιστατικό για πολιτική εκμετάλλευση.

Πριν μερικές ώρες, ο αμερικανός πρόεδρος έκανε retweet μία (από ατεκμηρίωτη έως αστεία) θεωρία συνωμοσίας που θέλει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, να είναι κατά κάποιον τρόπο «υπεύθυνος» για τον θάνατο του κατηγορούμενου για παιδεραστία και σωματεμπορία μεγαλοεπενδυτή, ελάχιστες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Ο Τραμπ μοιράστηκε μία ανάρτηση του κωμικού και προσωπικού του υποστηρικτή, Τέρενς Ουίλιαμς, που αναρωτιόταν πώς γίνεται ο Επστάιν «να είχε πληροφορίες για τον Μπιλ Κλίντον και τώρα είναι νεκρός».

«Βλέπω στα trends το #TrumpBodyCount, αλλά εμείς ξέρουμε ποιος το ‘κανε!», έγραφε ο Ουίλιαμς.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead

I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!

RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX

— Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019