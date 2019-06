Ο Πάιατ προειδοποιεί τον Ερντογάν: Σταματήστε την προβοκάτσια στην Κύπρο!

Οι Ευρωπαίοι φαίνεται να διαφωνούν ως προς το ύφος της απάντησης στις ενέργειες των Τούρκων στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, οι Αμερικανοί όμως δείχνουν πιο αποφασισμένοι έναντι της τουρκικής προκλητικότητας και δεν κρύβονται πίσω από τις λέξεις.

Το νέο αυστηρό μήνυμα προς την Αγκυρα ήρθε από το Στεφανοβίκειο του Βόλου κατά την τελετή παράδοσης των ελικοπτέρων «Kiowa» και «Chinook» (70 ΟΗ-58D / Kiowa Warrior και 10 CH-47D /Chinook) στον Ελληνικό Στρατό, δια στοματος του αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Arriving now at @Hellenic_MOD Army Base at Stefanovikio for #Kiowa and #Chinook helicopter transfer ceremony. pic.twitter.com/TRAKjrum1F

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) June 18, 2019