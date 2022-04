Ο Πάιατ αποχαιρετά την Ελλάδα: Τι προνόμιο να έχω θητεύσει σε αυτή την εκπληκτική γωνιά του κόσμου!

Ο αμερικανός πρεσβευτής αποχαιρετά την Ελλάδα αναρτώντας στα social media μία φωτογραφία από ελληνικό νησί, λέγοντας πόσο πολύ θα του λείψει η χώρα μας.

Στη φωτογραφία που έχει ανεβάσει ο Τζέφρι Πάιατ, το μεσημέρι της Κυριακής, απεικονίζεται ένα εκκλησάκι σε κάποιο νησί του Αιγαίου, και απ’ εξω από αυτό, ακουμπισμένο το ποδήλατό του.

Στις αρχές του επόμενου μήνα, ο αμερικανός πρεσβευτής θα ολοκληρώσει τη θητεία του στην Αθήνα, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Ελληνοαμερικανό Τζορτζ Τσούνη.

«Θα μας λείψει το ελληνικό καλοκαίρι φέτος και αυτό με κάνει να απολαμβάνω τη σημερινή “προεπισκόπησή” του ακόμα περισσότερο. Πόσο μεγάλο προνόμιο να έχω θητεύσει ως πρεσβευτής των ΗΠΑ σε αυτή την εκπληκτική γωνιά του κόσμου», σημείωσε ο αμερικανός πρεσβευτής.

We’ll miss the Greek summer this year but that just makes me savor today’s preview that much more. What a privilege it has been to serve as 🇺🇸Ambassador in this remarkable corner of the world. pic.twitter.com/gf0mhgMYOp

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) April 10, 2022