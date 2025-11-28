Ο Ορμπαν αψηφά την ΕΕ: Συνάντηση με Πούτιν και νέο ενεργειακό deal με τη Μόσχα

Με τον ρώσο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε στη Μόσχα ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ μετά και την αμερικανική πρωτοβουλία για τον τερματισμό πολέμου στην Ουκρανία και εν μέσω συνεχιζόμενων πιέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη Βουδαπέστη.

Ο Ορμπαν θεωρείται ένας από τους στενότερους συμμάχους του Πούτιν στην Ευρώπη και συνεχώς προκαλεί την οργή των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, υπονομεύοντας την ενιαία στάση απέναντι στη Ρωσία.

«Γνωρίζουμε τη μετριοπαθή θέση σας όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία», δήλωσε ο Πούτιν στον Ορμπαν, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετέδωσε το BBC .

«Δεν έχουμε εγκαταλείψει τη συνεργασία με τη Ρωσία σε κανέναν τομέα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική πίεση», είπε ο Ορμπαν, απευθυνόμενος στον Πούτιν.

«Θα ήθελα να επαναλάβω ότι οι ενεργειακές προμήθειες από τη Ρωσία αποτελούν τώρα τη βάση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας και ότι αυτό θα συνεχιστεί στο μέλλον. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την αξιοπιστία και την προβλεψιμότητα αυτών των προμηθειών», δήλωσε, αψηφώντας έτσι όχι μόνο την ΕΕ που προωθεί την πλήρη αποδέσμευση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, αλλά επί της ουσίας και τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ που πιέζουν τους Ευρωπαίους, την Τουρκία και την Ινδία να αποκοπούν από τη ρωσική ενέργεια, έγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Πούτιν, επίσης, ευχαρίστησε τον ούγγρο ηγέτη για την πρόταση να φιλοξενήσει η Βουδαπέστη μια πιθανή σύνοδο κορυφής Ρωσίας–ΗΠΑ. Το κυβερνών κόμμα Fidesz αντιμετωπίζει βουλευτικές εκλογές τον ερχόμενο Απρίλιο, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια μπορεί να ηττηθεί στην κάλπη και μια ενδεχόμενη σύνοδος Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητες για επανεκλογή.

Ο Ορμπαν, που επισκέφθηκε τελευταία φορά τη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024, έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τις προσπάθειες της ΕΕ να τερματίσει τις ευρωπαϊκές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Πούτιν ως το δεύτερο βήμα μιας στρατηγικής για να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός με ρωσική ενέργεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά και για τη Σλοβακία και τη Σερβία. Στις αρχές του μήνα, στην Ουάσιγκτον, εξασφάλισε εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό καύσιμο, αλλά μόνο για όσο παραμένει στην εξουσία.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ο Ορμπαν υποστηρίζει ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης, δηλώνοντας την περασμένη εβδομάδα σε ουγγρικό κρατικό ραδιόφωνο ότι «η Ευρώπη αποφάσισε να πάει σε πόλεμο στην Ουκρανία».

Εχει υποστηρίξει σθεναρά το 28σέλιδο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ μετά τη δημοσιοποίησή του, η ουγγρική κυβέρνηση και τα φιλοκυβερνητικά μέσα κατηγόρησαν τους ηγέτες της ΕΕ ότι «υποκινούν τον πόλεμο» επειδή επιχείρησαν να προσαρμόσουν το σχέδιο στις ενστάσεις της Ουκρανίας.

Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε άμεσες και άνευ όρων ειρηνευτικές συνομιλίες και την εκκίνηση απευθείας διαπραγματεύσεων της ΕΕ με το Κρεμλίνο. Τόνισε την αντίθεσή του σε περαιτέρω ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της Ουκρανίας και απέρριψε τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

Ωστόσο, οι συμφωνίες που πέτυχε στην Ουάσιγκτον για αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και πυρηνικού καυσίμου σημαίνουν ότι η Ουγγαρία θα αγοράζει λιγότερα από τη Ρωσία, εξέλιξη που ενδέχεται να δυσαρεστήσει τους ρώσους αξιωματούχους. Ο Ορμπαν υποστηρίζει ότι χωρίς συμφωνίες τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία, οι τιμές θέρμανσης θα τριπλασιαστούν τον επόμενο μήνα.

Η Ουγγαρία βρίσκεται υπό πίεση από την ΕΕ να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως το 2027, και ενδέχεται να αξιοποιήσει οποιαδήποτε συμφωνία στη Μόσχα για να συνεχίσει να αψηφά τις Βρυξέλλες.

Επί του παρόντος, λαμβάνει πάνω από το 80% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της και το 100% του πυρηνικού καυσίμου της από τη Ρωσία, ενώ το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ των δύο χωρών συμβάλλει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στον ρωσικό προϋπολογισμό.

Οπως και ο Τραμπ, ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί την επανεκλογή του Ορμπαν τον ερχόμενο Απρίλιο, και έτσι ένα ακόμη διπλωματικό «επίτευγμα» για τον ούγγρο ηγέτη θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και των δύο πλευρών.

