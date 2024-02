«Ο Οδυσσέας προσεδαφίστηκε»: Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη

«Ξέρω ότι ήταν αγχωτικό, αλλά είμαστε στην επιφάνεια και μεταδίδουμε δεδομένα. Καλωσορίσαμε στη Σελήνη!»: με αυτά τα λόγια ο Στιβ Αλτεμους, διευθύνων σύμβουλος της Intuitive Machines ανακοίωσε την επιστροφή των ΗΠΑ στο φεγγάρι, ύστερα από πάνω από μισό αιώνα. Το διαστημικό σκάφος IM-1, το οποίο αποκελείται επίσης «Οδυσσέας» ή «Odie», και κατασκευάστηκε από την τεξανή εταιρεία, προσσεληνώθηκε κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης, πραγματοποιώντας την πρώτη αμερικανική προσεδάφιση στον φυσικό δορυφόρο της Γης από τη δεκαετία του 1970 και την πρώτη που επιτεύχθηκε ποτέ από τον ιδιωτικό τομέα.

Η NASA, με πολλά ερευνητικά όργανα στο όχημα, χαιρέτισε την προσσελήνωση ως σημαντικό επίτευγμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να στείλει μια ομάδα εμπορικών διαστημικών σκαφών σε αποστολές επιστημονικής ανίχνευσης στη Σελήνη, προτού γίνει μια επανδρωμένη αποστολή αργότερα στη δεκαετία μας. Το CNN έκανε λόγο για «ιστορική» αποστολή και ορόσημο. Για πρώτη φορά από τον τερματισμό του προγράμματος «Απόλλων» το 1972, αμερικανικό σκάφος πήγε στη Σελήνη.

Το ρομπότ προσεδάφισης με τα έξι πόδια προσσεληνώθηκε περίπου στη 1.23 π.μ. της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος). Εχει διαστάσεις σαν έναν τηλεφωνικό θάλαμο και ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα περίπου ένα εκατ. χιλιόμετρα στο Διάστημα προτού τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη το πρωί της Τετάρτης και προσεδαφιστεί επιτυχώς, το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Χιούστον, ΗΠΑ).

Δεν ήταν μια εύκολη επιχείρηση. Υπήρξαν προβλήματα επικοινωνίας μετά την προσσελήνωση τα οποία έθεσαν ζητήματα σχετικά με το εάν το όχημα μπορεί να έχει υποστεί βλάβη ή να έχει παρεμποδιστεί με κάποιο τρόπο.

Κατά την προσεδάφιση παρουσιάστηκε ένα επιπλέον πρόβλημα με το αυτόνομο σύστημα πλοήγησης του διαστημικού σκάφους που απαιτούσε από τους μηχανικούς στο έδαφος να χρησιμοποιήσουν μια μη δοκιμασμένη εργασία την τελευταία στιγμή.

Χρειάστηκε επίσης αρκετός χρόνος μετά από μια αναμενόμενη σιγή στην επικοινωνία για να αποκατασταθεί η επαφή με το διαστημόπλοιο και να καθοριστεί η πορεία του, περίπου 384.000 χλμ. από τη Γη.

After troubleshooting communications, flight controllers have confirmed Odysseus is upright and starting to send data.

Right now, we are working to downlink the first images from the lunar surface.

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 23, 2024