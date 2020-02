Ο Ντουπλάντις έσπασε ξανά το ρεκόρ στο επί κοντώ!

Δύο φορές μέσα σε μια εβδομάδα να σπάει ένα παγκόσμιο ρεκόρ έχουμε δει πολύ λίγες φορές. Το κατάφερε ο 20χρονος Σουηδοαμερικανός Αρμάντ «Μόντο» Ντουπλάντις με ένα τρόπο που δείχνει ότι θα μπορέσει να το κάνει και άλλες φορές στο μέλλον.

Το Σάββατο ο Ντουπλάντις έσπασε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,18 μ., στο μίτινγκ της Γλασκώβης. Και μάλιστα τα κατάφερε με την πρώτη του προσπάθεια και με τρομερή άνεση!

What are we witnessing here?? Duplantis goes over 6.18m for a new PV World Record in Glasgow. How much did he clear this by??! pic.twitter.com/bpgJzq1zoE

