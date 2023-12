Ο Ντόναλντ Τουσκ εξελέγη πρωθυπουργός της Πολωνίας

Η Κάτω Βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου εξέλεξε το βράδυ της Δευτέρας ως νέο πρωθυπουργό τον Ντόναλντ Τουσκ, τον επικεφαλής του συνασπισμού των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων της Πολωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση των σχέσεων της Βαρσοβίας με τις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του κόμματος της Πολιτικής Πλατφόρμας, που θα παρουσιάσει την Τρίτη στο κοινοβούλιο το πολιτικό πρόγραμμα της κυβέρνησής του, εξελέγη πρωθυπουργός με 248 ψήφους υπέρ και 201 κατά.

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της ΕΕ, που προορίζονταν για την Πολωνία, παραμένουν «παγωμένα» λόγω της διαμάχης των δύο πλευρών για το κράτος δικαίου και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, όμως ο Τουσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει δεσμευτεί ότι θα αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας του με την ηγεσία του ευρωπαϊκού μπλοκ.

«Αφησε την άνετη ζωή που θα μπορούσε να έχει αφού υπήρξε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επέστρεψε (…) να αγωνιστεί για τη νίκη της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης», είπε ο Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Κάμιζ, ο ηγέτης του Αγροτικού Κόμματος (PSL) που μετέχει στον συνασπισμό του Τουσκ.

Αν και φιλοδοξεί να κλείσει τις «πληγές» μεταξύ Βρυξελλών και Βαρσοβίας, η προσπάθειά του για αποκατάσταση των σχέσεων περιπλέκεται από μια απόφαση που έλαβε την ίδια ημέρα το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας. Το δικαστήριο αυτό, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών, έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο περί μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος που αναγκάστηκε να ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του συντηρητικού, εθνικιστικού κόμματος PiS, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκφράσει «σοβαρές αμφιβολίες» για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Το πρωί, με άλλη απόφασή του, το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης εν όψει της τελικής του απόφασης, γνωστές ως προσωρινά μέτρα, αντιβαίνουν στο πολωνικό Σύνταγμα, γεγονός που αποτελεί κλιμάκωση στην σύγκρουση της Βαρσοβίας με τις Βρυξέλλες για το κράτος δικαίου.

Στην Βαρσοβία επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους εκατομμυρίων ευρώ σε δύο υποθέσεις για τις οποίες το Δικαστήριο της ΕΕ επέβαλε προσωρινά μέτρα. Η μία υπόθεση αφορούσε διαμάχη της Πολωνίας με την Τσεχία για το ανθρακωρυχείο του Τουρόφ και η άλλη το πειθαρχικό σώμα των δικαστών.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας προκάλεσε κρίση με την ΕΕ το 2021 με την απόφασή του σύμφωνα με την οποία τμήματα των συνθηκών της Ενωσης δεν είναι σύμφωνα με το πολωνικό Σύνταγμα.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν μεταξύ των πρώτων ηγετών που έσπευσαν να χαιρετίσουν την εκλογή του φιλοευρωπαίου Ντόναλντ Τουσκ στον πρωθυπουργικό θώκο της Πολωνίας, και κάλεσε τη Βαρσοβία να διατηρήσει την «ενότητα» με το Κίεβο απέναντι στη Ρωσία.

«Το μέλλον της Ουκρανίας και της Πολωνίας εναπόκειται στην ενότητα, την αμοιβαία βοήθεια και τη στρατηγική συνεργασία προκειμένου να ηττηθεί ο κοινός μας εχθρός», δήλωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ. Η Βαρσοβία έχει υπάρξει ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του Κιέβου στην Ευρώπη.

