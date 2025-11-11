Ο Νιούσομ στη COP30: «Ο Τραμπ είναι ανόητος – η Καλιφόρνια θα προχωρήσει μόνη της»

Απόντος του Ντόναλντ Τραμπ από την COP30 στη Βραζιλία, το ενδιαφέρον τράβηξε ο κυριότερος αντίπαλός του, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία προκειμένου να στρέψει τα βέλη του κατά του αμερικανού προέδρου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ανόητη στάση του», δήλωσε από το Μπελέμ, αναφερόμενος στην απόφαση του προέδρου να αποχωρήσει, για δεύτερη φορά, από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Μιλώντας σε εκδήλωση μαζί με τον υφυπουργό Κλίματος της Γερμανίας και άλλους αξιωματούχους περιοχών, εξέφρασε τη λύπη του για τις επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ στη ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία καθαρής ενέργειας, θεωρώντας ότι παραδίδει το πεδίο στην Κίνα.

«Η Κίνα κατακλύζει την αγορά και θα κυριαρχήσει στην επόμενη μεγάλη παγκόσμια βιομηχανία», τόνισε, στην πρώτη από μια σειρά προγραμματισμένων εμφανίσεων στη σύνοδο του ΟΗΕ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορούν να είναι τόσο ανόητες όσο θέλουν σε αυτό το θέμα, αλλά η πολιτεία της Καλιφόρνια δεν είναι. Γι’ αυτό θα διεκδικήσουμε τον ρόλο μας, θα προχωρήσουμε δυναμικά και θα ανταγωνιστούμε σε αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε.

Ο Νιούσομ, σκληρός πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ, αφήνει εδώ και μήνες ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο το 2028. Ο ίδιος φρόντισε να παρουσιάσει την κλιματική αλλαγή ως ζήτημα πέρα από κομματικές διαφορές, υπενθυμίζοντας δράσεις για το κλίμα από δύο Ρεπουμπλικανούς προέδρους από την Καλιφόρνια, τον Ρόναλντ Ρίγκαν και τον Ρίτσαρντ Νίξον.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, υπό έναν Δημοκρατικό πρόεδρο οι ΗΠΑ θα προσχωρούσαν εκ νέου στη συμφωνία του Παρισιού «χωρίς δισταγμό», όπως απάντησε ο ίδιος, σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Πρόκειται για μια ηθική δέσμευση, μια οικονομική επιταγή, και τα δύο την ίδια στιγμή», συνέχισε από το κέντρο βιο-οικονομίας του Μπελέμ, έχοντας στο πλευρό του τον κυβερνήτη της πολιτείας Πάρα, όπου δοκίμασε γαστρονομικές λιχουδιές του Αμαζονίου, χυμό ασάι και κουπουασού, ένα τοπικό φρούτο.

Ο Νιούσομ υπενθύμισε ότι η θητεία του Τραμπ λήγει τον Ιανουάριο του 2029, ακόμη κι αν ο ίδιος αφήνει κατά καιρούς να εννοηθεί ότι θέλει να διεκδικήσει τρίτη θητεία.

«Είναι ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Γι’ αυτό προσπαθεί να “πειράξει” τις εκλογές», δήλωσε σε δημοσιογράφους. «Ο Τραμπ είναι προσωρινός. Είναι απερίσκεπτος. Είναι χαοτικός . Οι άνθρωποι πρέπει να αντισταθούν. Πρέπει να σταθείς απέναντι σε έναν νταή», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως έγραψε το Reuters.

Για πρώτη φορά εδώ στα 30 χρόνια της COP, οι ΗΠΑ δεν έχουν στείλει αντιπροσωπεία. Ομως, πολλοί αμερικανοί αξιωματούχοι έρχονται στο Μπελέμ για να εκπροσωπήσουν τη χώρα, μεταξύ άλλων ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και η Δημοκρατική ομόλογός του από το Νέο Μεξικό Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ.

«Είμαστε ένας σταθερός και αξιόπιστος εταίρος», υπογράμμισε ο Νιούσομ, που θα ήταν επικεφαλής της τέταρτης οικονομικής δύναμης παγκοσμίως, εάν η Καλιφόρνια ήταν ανεξάρτητη χώρα, στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης, καθώς θα επρόκειτο για μια οικονομία 4,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που τροφοδοτείται τώρα κατά τα 2/3 της από καθαρή ενέργεια.

Πλαισιωμένος από φρουρούς ασφαλείας του ΟΗΕ, είχε συναντήσεις με αξιωματούχους από ορισμένες από τις 195 κυβερνήσεις που συμμετέχουν στη σύνοδο. «Η συνεργασία της Καλιφόρνιας σε αυτό το θέμα είναι δεδομένη. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς εσάς… Γι’ αυτό είμαστε εδώ με ανοιχτό χέρι, όχι με σφιγμένη γροθιά», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή ως τη «μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία» από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ομως οι αμερικανικές πολιτείες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν να προχωρούν βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, κατά την άποψη της Σάμπα Πατέλ, εκτελεστικής διευθύντριας της Climate Group, μιας διεθνούς οργάνωσης που εργάζεται στενά με τις περιφερειακές κυβερνήσεις στο θέμα του κλίματος, ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια πρόσφατη ανάλυση του Κέντρου για την Παγκόσμια Βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ συμπέρανε πως εάν πολιτείες και πόλεις κινητοποιούνταν, κι εφόσον ένας πρόεδρος υπέρ του κλίματος εκλεγόταν το 2028, οι αμερικανικές εκπομπές θα μπορούσαν να μειωθούν λίγο πάνω από 50% έως το 2035 σε σύγκριση με την κορύφωση του 2005.

