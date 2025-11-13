Ο Νίκος Ταχιάος απαντά γιατί έκλεισε το Μετρό στη Θεσσαλονίκη

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται το Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση να σταματήσει την κυκλοφορία για έναν μήνα και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος επανέρχεται με μια αιχμηρή τοποθέτηση απέναντι σε όσους αμφισβήτησαν την ανάγκη διακοπής λειτουργίας της γραμμής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες δοκιμές πριν από την έναρξη της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Ταχιάος επιχειρεί να βάλει τέλος στις ενστάσεις, παραθέτοντας διεθνή παραδείγματα πόλεων όπου εφαρμόστηκε ακριβώς η ίδια πρακτική.

Ο υφυπουργός αναφέρεται αρχικά στη Δανία, υπενθυμίζοντας ότι η γραμμή M3 του μετρό στην Κοπεγχάγη διακόπηκε πλήρως επί δύο εβδομάδες τον Ιανουάριο του 2020, ώστε να πραγματοποιηθούν δοκιμές για τη νέα επέκταση M4 προς Nordhavn.

Στην ανάρτησή του παραθέτει τη σχετική δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Metroselskabet, ο οποίος είχε τότε επιβεβαιώσει δημόσια την ανάγκη της διακοπής, προκειμένου να δοκιμαστεί με ασφάλεια το σύστημα πριν από τη λειτουργία.

Αντίστοιχο παράδειγμα φέρνει από το Μιλάνο, όπου η αυτόματη γραμμή M4 έκλεινε σε τμηματικές περιόδους από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2024, χάνοντας συνολικά 30 ημέρες επιβατικής λειτουργίας.

Οπως σημειώνει, ο διευθυντής λειτουργιών της ΑΤΜ είχε ξεκαθαρίσει στην Corriere della Sera ότι οι δοκιμές απαιτούσαν πρόσβαση σε ολόκληρο το σύστημα και όλα τα τρένα του στόλου, κάτι που ήταν αδύνατο χωρίς προσωρινή διακοπή.

Στρέφοντας το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ταχιάος υπογραμμίζει ότι κάθε αυτόματο δίκτυο έχει τις δικές του ανάγκες και ότι στην περίπτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά συνυπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες: νέος κλάδος που συνδέεται με την ήδη υπάρχουσα βασική γραμμή, διαφορετικές συμβάσεις και συστήματα, 15 νέοι –και αναβαθμισμένοι– συρμοί, εκ των οποίων οι έξι πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι το τέλος του 2025 για λόγους χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Σε όλα αυτά προστίθεται η υποχρέωση εκ νέου πιστοποίησης ολόκληρου του δικτύου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, εξηγεί ότι η λύση της διακοπής λειτουργίας σε δύο φάσεις –με μέγιστη διάρκεια ενός μήνα η καθεμία– ήταν αναπόφευκτη και η μόνη ρεαλιστική επιλογή ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δοκιμές με ασφάλεια.

«Η φωτογραφία από τα monitors του Κέντρου Ελέγχου μιλάει μόνη της», σχολιάζει χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει το εύρος των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τονίζει ότι οι δοκιμές αυτές είναι κρίσιμο βήμα για την τελική πιστοποίηση και την ασφαλή λειτουργία της νέας γραμμής, υπογραμμίζοντας ότι ανάλογες πρακτικές αποτελούν τον διεθνή κανόνα και όχι εξαίρεση.

Ακολουθεί η ανάρτηση

«Δεν έχει κλείσει πουθενά μετρό επειδή θα προστεθεί επέκταση, κάνουν δοκιμές που δεν είχαν κάνει πριν τη λειτουργία της βασικής γραμμής Ορίστε, λοιπόν»: γράφει και προσθέτει:

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 🇩🇰

“Πολλοί άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει πολύ γρήγορα τη γραμμή M3 και έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας πολλών. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και γνωρίζω ότι θα απογοητεύσουμε αρκετό κόσμο, όταν θα χρειαστεί να διακόψουμε πλήρως τη λειτουργία της γραμμής M3 για δύο εβδομάδες τον Ιανουάριο, προκειμένου να δοκιμάσουμε τη νέα γραμμή μετρό προς Nordhavn, τη γραμμή M4”.

(Henrik Plougmann Olsen, Διευθύνων Σύμβουλος της Metroselskabet σε ανακοίνωση προς τον Τύπο της 13ης Δεκεμβρίου 2019 https://bit.ly/47BuXDO )

Το γεγονός:

Για τις δοκιμές της σύνδεσης M3 με την επέκταση M4 προς το Nordhavn: κλείσιμο της επιβατικής λειτουργίας της γραμμής M3 για 15 ημέρες από την Κυριακή 12 Ιανουαρίου μέχρι την Κυριακή 26 Ιανουαρίου του 2020.

ΜΙΛΑΝΟ

“… Σήμερα τρέχουμε 14 τρένα και πρέπει να δοκιμάσουμε και τα 47 τρένα του στόλου σε ολόκληρη τη γραμμή. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εργασίες με ασφάλεια, η γραμμή πρέπει να κλείσει επειδή οι δοκιμές απαιτούν ολόκληρη τη δομή και τα συστήματα…”.

(Amerigo Del Buono , Διευθυντής λειτουργιών της ATM και Διευθύνων Σύμβουλος της M4 στην Corriere Della Sera της 14ης Φεβρουαρίου 2024 👉https://bit.ly/3LCxeWP )

Το γεγονός:

Στην αυτόματη γραμμή M4 στο Μιλάνο επιλέχθηκε διαφορετική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, έκλειναν διαλειμματικά για μερικές μέρες κάθε φορά από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2024, συνολικά χάνοντας 30 ημέρες επιβατικής λειτουργίας στο διάστημα αυτό. Η μισή γραμμή είχε ανοίξει νωρίτερα με το 1/3 των προβλεπόμενων συρμών σε κυκλοφορία και στο διάστημα των δοκιμών, κάθε φορά που άνοιγαν μετά από τις επί μέρους προσωρινές διακοπές, ανέβαζαν και λίγο το επίπεδο εξυπηρέτησης της γραμμής προσθέτοντας νέα τρένα.

Η αλήθεια για την Θεσσαλονίκη 🇬🇷 :

Κάθε επέκταση αυτόματου δικτύου απαιτεί διαφορετική στρατηγική:

Νέος κλάδος που προστίθεται στην βασική γραμμή (δηλαδή όχι γραμμική επέκταση),

διαφορετικές συμβάσεις (6 στην περίπτωση της Καλαμαριάς),

διαφορετικά συστήματα,

15 νέοι (αναβαθμισμένοι σε σχέση με τους πρώτους 18) συρμοί, οι 6 από τους οποίους πρέπει να έχουν (για λόγους αποπληρωμής από το #ΕΣΠΑ) παραληφθεί και τεθεί σε λειτουργία μέχρι 31/12/25,

υποχρέωση εκ νέου πιστοποίησης όλου του δικτύου, είναι οι παράμετροι που επέβαλαν την επιλογή της διακοπής σε δύο φάσεις, με μέγιστη διάρκεια καθεμιάς, ενός μηνός.

Όσο για το τι δοκιμάζεται, η φωτογραφία από τα monitors του Κέντρου Ελέγχου μιλάει μόνη της».

