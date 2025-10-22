Ο Νετανιάχου κλείνει την πόρτα στην Αγκυρα: «Καμία τουρκική εμπλοκή στη Γάζα»

Σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών ζυμώσεων γύρω από το μέλλον της Γάζας, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια περί εμπλοκής της Τουρκίας ή διαφωνιών με την Αίγυπτο, υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ παραμένει ανυποχώρητο στις θέσεις του για την ασφάλεια και τη μεταπολεμική διοίκηση της περιοχής.

Δεν θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, ξεκαθάρισε το Γραφείο του Πρωθυπουργού, ύστερα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για διαφωνία στο ζήτημα αυτό κατά τη συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ, την Τρίτη.

«Δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή», σύμφωνα με δήλωση στους Times of Israel.

Το Sky News Arabia μετέδωσε ότι, σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή, ο Νετανιάχου απέρριψε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανέφερε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός «απέρριψε πλήρως» και την παρουσία δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που έχουν εκπαιδευθεί από την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

«Ο Νετανιάχου επιμένει ότι πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις της δεύτερης φάσης, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτησή της από τον έλεγχο της Γάζας, προτού αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση για τοπική διοίκηση ή δυνάμεις ασφαλείας που θα δραστηριοποιούνται στη Γάζα», πρόσθεσε η παλαιστινιακή πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι ο τούρκος πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα, κατά την επιστροφή του από το Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής τουρκικών στρατευμάτων στη διεθνή ειρηνευτική δύναμη που προβλέπεται να αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα ρωτήθηκε ευθέως, αν η Τουρκία σκοπεύει να αποστείλει στρατεύματα στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση διεθνούς δύναμης.

«Οι αξιολογήσεις σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία της δύναμης δράσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», είχε απαντήσει ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πολλά κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη Γάζα. Η ανοικοδόμηση και η ανασυγκρότηση είναι εξίσου σημαντικές προτεραιότητες. Στο ζήτημα των υποδομών εξετάζουμε ποιοι μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας και να αναλάβουν ενεργό ρόλο».

