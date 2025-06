Ο Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τραμπ για την «υποστήριξη», εν αναμονή αμερικανικής εμπλοκής

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του στην «υπεράσπιση των ισραηλινών αιθέρων», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ, έναν σπουδαίο φίλο του κράτους του Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου . «Τον ευχαριστώ που στέκεται στο πλευρό μας και τον ευχαριστώ για την υποστήριξη που μας παρέχουν οι ΗΠΑ στην υπεράσπιση των ισραηλινών αιθέρων», συμπλήρωσε.



Ο ίδιος προσέθεσε πως «βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής νύχτας, που είχαμε μια πολύ θερμή συνομιλία».

Επίσης, αναγνώρισε ότι το Ισραήλ υφίσταται «πολλές απώλειες, οδυνηρές απώλειες», «αλλά βλέπουμε ότι το εσωτερικό μέτωπο είναι ισχυρό, ο λαός είναι ακλόνητος και η χώρα ισχυρότερη από ποτέ».

Εν τω μεταξύ, ισραηλινοί αξιωματούχοι προεξοφλούν πως οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ενεργά στη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. «Θα μας προκαλούσε μεγάλη έκπληξη, εάν οι Αμερικανοί δεν συμμετάσχουν στις επιθέσεις. Εκτιμούμε πως το ερώτημα δεν είναι “εάν” αλλά “πότε”», ανέφεραν δύο αξιωματούχοι που επικαλείται το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση Kan, που επικαλείται επίσης ισραηλινό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον αναμένεται να εμπλακεί στις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να βοηθήσει το Ισραήλ να καταστρέψει την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο Φορντό. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η αμερικανική εμπλοκή θα συντόμευε τη διάρκεια του πολέμου», ισχυρίζεται ο αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, στην έκτη ημέρα έχουν εισέλθει οι επιχειρήσεις που διεξάγει το Ισραήλ σε ολόκληρη την επικράτεια του Ιράν, με άμεσο στόχο την εξουδετέρωση του Αλί Χαμενεΐ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε ότι «δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με το ιρανικό καθεστώς».

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο «τοποθεσίες εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους» στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

«Αεροσκάφη της Πολεμικής μας Αεροπορίας πετούν πάνω από τοποθεσίες εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους» και «πλήττουν όσους επιχειρούν να επιστρέψουν στις τοποθεσίες για να πάρουν πυρομαχικά από εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί προηγουμένως», είπε ο ταξίαρχος Ντεφρίν.

🔴 The IAF is currently striking military targets belonging to the Iranian Regime in Tehran.

— Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2025