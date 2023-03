Ο Μητσοτάκης σχολίασε δημοσίευμα του Bloomberg: «Σύντομα περισσότερα καλά νέα για την οικονομία»

«Σύντομα θα έρθουν περισσότερα καλά νέα για την ελληνική οικονομία»: αυτό προανήγγειλε το πρωί της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας σε ανάρτησή του, στα αγγλικά και στο Twitter, δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg που περιέχει πολύ θετικές επισημάνσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας “ξεπερνά τις μεγάλες οικονομίες” από το 2019 και ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων “είναι υψηλότερος από τον τραπεζικό κλάδο οπουδήποτε, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg”» σημείωσε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε δημοσίευμα του διεθνούς πρακτορείου. Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε με την εξής επισήμανση: «Καλά νέα και περισσότερα καλά νέα θα έρθουν σύντομα».

Το Bloomberg, σε άρθρο του συνιδρυτή και αρχισυντάκτη επί τιμή, Μάθιου Γουίνκλερ, επισημαίνει ότι η ανάκαμψη της οικονομίας επικυρώνεται από το χαμηλό κόστος δανεισμού της. «Με την αποτροπή του Grexit, μαντέψτε ποιανού το χρέος υπεραποδίδει; Η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας επικυρώνεται από το χαμηλό κόστος δανεισμού της, το οποίο είναι κάτω από τον μέσο όρο των δανειοληπτών επενδυτικής βαθμίδας οπουδήποτε στον κόσμο» αναφέρει ο τίτλος του κειμένου στην ιστοσελίδα του Bloomberg –και ίσως η αναφορά στην «επενδυτική βαθμίδα», στρατηγικό εθνικό στόχο της χώρας μας, να μην είναι καθόλου τυχαία.

