Ο Μητσοτάκης στο υπουργείο Αμυνας την Τετάρτη

Στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας αναμένεται να βρεθεί το απόγευμα της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, στις 6 το απόγευμα, θα μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Πενταγώνου.

Παρούσα θα είναι προφανώς η ηγεσία του υπουργείου. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας βρέθηκαν, εξάλλου, αμφότεροι στην στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Αντάλλαξαν χαιρετισμό λίγο πριν το τρισάγιο και την κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των νεκρών του πολέμου, που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη.

Πριν τα εγκαίνια στο Πεντάγωνο, και συγκεκριμένα το μεσημέρι της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τακτική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οπως ανακοινώθηκε, τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

– Η πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα,

– Παρουσίαση νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,

– Παρουσίαση νομοθετικών παρεμβάσεων που αφορούν τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,

– Το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory»,

– Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου 2025,

– Εισήγηση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και Κυβερνητικής Επιτροπής για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

